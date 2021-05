Staatsanwaltschaft beklaut: 753 Bitcoins von Chemical Love sind weg

Unbekannte haben ein von der Staatsanwaltschaft im Fall des Darknet-Handelplatzes Chemical Love beschlagnahmtes Bitcoin-Wallet leer ge­räumt. Laut Medienberichten sind von 757 Bitcoins nur noch 4 geblieben - über 30 Millionen Euro wurden geklaut.

Beschlagnahmt, aber ohne Zugriff

Verkäufe halten sich noch in Grenzen

Schon Anfang des Jahre berichteten wir über die großen Vermögenswerte, die die Justiz­be­hörden in ganz Deutschland in den letzten Jahren in verschiedenen Kryptowährungen beschlagnahmt haben. Dabei berichteten wir auch darüber, dass es einige verurteilte Straftäter gibt, die ihre Zugangsdaten für die Wallets nicht rausrücken wollten. Der Justiz entgehen so Millionen, an die sie nicht herankommen.Nun gibt es einen neuen Fall in Rheinland-Pfalz. Dort bestätigte jetzt die Staatsanwaltschaft Koblenz, dass ein von ihnen beschlagnahmtes Wallet fast vollständig ausgeräumt wurde. Bei der Beschlagnahme waren 757 Bitcoins da - mittlerweile nur noch 4. Gegenüber heise bestätigte die Staatsanwaltschaft den Diebstahl. In zwei Etappen wurde das Wallet leer geräumt - und aufgrund der anonymen Transaktionen kann man nicht einmal mehr nachvollziehen, wohin die Vermögenswerte geflossen sind.Dass sie beschlagnahmt wurden, hat dabei nichts genützt. Der Besitzer des Wallets, angeklagt als einer der hauptverantwortlichen Betreiber des Darknet-Handelplatzes Chemical Love, hatte der Justiz keine Zugangsdaten und Berechtigungen offengelegt, dass aber wohl jemanden anderen gegenüber. So konnten über 33 Millionen Euro aus der "Asservatenkammer" gestohlen werden. In anderen Fällen ging es aber ganz anders aus, auch weil die Straftäter sich in einigen Fällen von der Freigabe der Bitcoins Strafmilderung erhoffen dürfen.Dabei gibt es aber auch weiterhin Fälle, bei denen die Ermittler zwar wissen, dass es große Bitcoin-Vermögen gibt, sie aber trotz gerichtlicher Beschlagnahme nicht auf das Geld zugreifen können. Meist ist der Grund, dass die Straftäter nicht kooperieren und so keine Möglichkeit besteht, auf das Vermögen zuzugreifen. In anderen Fällen haben Ermittler aber Zugriff erhalten und die Wallets aufgelöst. Rund 50 Millionen Euro sollen dabei bundesweit bereits mit Verkäufen der Kryptowährungen erzielt worden sein.