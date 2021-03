Microsoft an Discord-Übernahme für 10 Milliarden Dollar interessiert

Neuen Berichten zufolge plant Discord, sein Unternehmen für mehr als 10 Milliarden US-Dollar zu verkaufen. Microsoft soll zu den größten In­teressenten gehören, die sich bereits in Gesprächen mit dem Start-Up hinter der bekannten Messaging-App für Gamer befinden.

Nach Bethesda-Übernahme der nächste Streich von Microsoft?

Discord: Alternative zu Skype & Teamspeak

Discord

Nachdem sich Gerüchte rund um einen Verkauf der Gaming- und Kommunikationsplattform Discord (via VentureBeat ) wie ein Lauffeuer verbreitet haben, sprechen Insider gegenüber den Kollegen von Bloomberg von einem möglichen Zuschlag für Microsoft. Die Redmonder sollen sich bereits in Gesprächen befinden, in denen eine Übernahme für mehr als 10 Mil­liar­den US-Dollar angestrebt werden soll. Dabei seien die Verhandlungen im Anfangsstadium, weshalb ein Deal noch lange nicht in trockenen Tüchern zu sein scheint.Bereits im Dezember wurde darüber spekuliert , dass Microsoft einen Kauf von Discord anvisieren könnte, um sein Xbox- und Game Pass-Ökosystem weiter zu stärken. Zuletzt hatte sich der Konzern mit einem Paukenschlag die Spieleschmiede Zenimax Media für 7,5 Milliarden US-Dollar einverleibt und somit die bekannten Franchises Doom , Fallout und The Elder Scrolls der Tochter Bethesda übernommen. Abseits davon waren die Redmonder an einem Kauf der Social-Media-App TikTok und der Online-Pinnwand Pinterest interessiert, jedoch bislang ohne Erfolg.Mit mehr als 140 Millionen monatlich aktiven Nutzern gehört Discord zu den bekanntesten Messaging-Plattformen, die sich vorrangig auf den Gaming-Bereich konzentrieren. Das pandemiebedingt große Interessen von "Nicht-Spielern" an kostenlosen Sprach-, Text- und Videochats ließ das Unternehmen jedoch umdenken, sodass man in Zukunft über den Tellerrand des Gamings hinausblicken möchte. Dafür sammelte Discord erst im Dezember weitere 100 Millionen US-Dollar ein, um diese Ziele langfristig verfolgen zu können. Ob Microsoft die Idee nach einer möglichen Übernahme teilt, bleibt abzuwarten.