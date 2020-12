Discord für Android & iOS: App mit Screen-Sharing-Funktion ausgerüstet

Die Desktop-Anwendung der Kommunikations-Plattform Discord ist schon seit einiger Zeit mit einer Funktion zum Übertragen des Bildschirminhalts ausgestattet. Nun haben auch die mobilen Apps das Feature erhalten. Die Screen-Sharing-Funktion wird für Android- und iOS-Nutzer verteilt.

Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt

Funktion wird in den kommenden Tagen ausgerollt

Das haben die Entwickler der Plattform in einem Video angekündigt. Laut Techcrunch können die mobilen Discord-Nutzer mit der Screen-Sharing-Funktion alle Inhalte, die auf dem eigenen Smartphone-Display angezeigt werden, mit ihren Kontakten teilen. Das können beispielsweise Spiele-Apps, Social-Media-Anwendungen oder auch Video-Plattformen sein.Um eine Überlastung der Server und weitere Instabilitäten zu vermeiden, ist die maximale Anzahl an Nutzern, die die gleiche Bild­schirm­über­tra­gung empfangen können, noch auf 50 limitiert. Dabei spielt es allerdings keine Rolle, wie viele Nutzer sich zur selben Zeit in einem Sprachkanal aufhalten. Es ist möglich, dass mehrere Nutzer im selben Channel gleichzeitig das Screen-Sharing-Feature nutzen und ihren Bildschirminhalt freigeben. Hierbei können dann jeweils 50 fremde Nutzer zuschauen.Momentan scheint die Screen-Sharing-Funktion erst in Wellen verteilt zu werden, sodass das neue Feature noch nicht direkt von allen Anwendern genutzt werden kann. Wer die neue Bildschirmübertragung verwenden möchte, sollte aber auf jeden Fall die aktuellste Version der Smartphone-App installieren. Während sich die Android-Version im Google Play Store finden lässt, steht die iOS-Anwendung im offiziellen Apple App Store zur Verfügung.