Sony steigt bei Discord ein: Chat-Plattform kommt auf die PlayStation

Die Übernahme von Discord durch Microsoft ist erst vor zwei Wochen offiziell für gescheitert erklärt worden. Jetzt springt ausgerechnet Sony in die Bresche und steigt als Investor bei Discord ein - und bringt den Dienst ab Anfang 2022 auf die PlayStation 5

Discord-Integration ab Anfang 2022 geplant

Discord

Wie Sony jetzt in einem Blog-Eintrag verlauten ließ, hat man im Rahmen einer neuen Finanzierungsrunde eine Minderheitsbeteiligung an Discord erworben. Außerdem stellte Jim Ryan, Chef von Sony Interactive Entertainment (SIE) die Integration von Discord bei der PlayStation 5 in Aussicht.Ryan zufolge soll Discord auf der PS5 angeboten werden, so dass die Besitzer der Sony-Spielkonsole den beliebten Chat- und Messaging-Client auch auf der Plattform nutzen können. Man arbeite bereits unter Hochdruck daran, Discord mit dem "Social- und Gaming-Erlebnis auf dem PlayStation Network" zu verbinden.Discord und PlayStation sollen "auf der Konsole und mobilen Geräten" ab dem Frühjahr 2022 näher zusammen rücken, so der SIE-Chef weiter. Das Ziel sei es, Freunde, Gruppen und Gemeinschaften die Möglichkeit zu geben, zusammen Zeit verbringen, Spaß haben und leichter beim gemeinsamen Zocken kommunizieren zu können.Wie genau die Discord-Integration auf der PlayStation-Plattform aussehen wird, ließ Ryan zunächst noch offen. Microsoft hatte bis vor wenigen Wochen versucht, den Dienst zu übernehmen, dann aber wohl kurzfristig eine Absage bekommen. Zu diesem Zeitpunkt dürften die Gespräche mit Sony bereits weit fortgeschritten gewesen sein.Discord ist erst wenige Jahre alt und hat sich zu einer der beliebtesten Plattformen entwickelt, über die Spielefans und andere Nutzer per Sprache und Schrift kommunizieren. Der Service ist für diverse Betriebssysteme verfügbar und hat aktuell gut 140 Millionen Nutzer in aller Welt. Über die finanziellen Details des Einstiegs von Sony liegen bisher noch keine Informationen vor.