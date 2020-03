Coronavirus: Discord erhöht "Go Live"-Limit, keine zusätzlichen Kosten

Im Rahmen der Coronakrise verrichten immer mehr Menschen ihre Arbeit von Zuhause aus, da viele größere Veranstaltungen bereits abgesagt und Einrichtungen geschlossen wurden. Discord hat das Limit für sein Screen-Sharing-System erhöht, um die Kommunikation zu erleichtern.

Erhöhung erfolgt zunächst nur temporär

Die Entwickler der Plattform haben in einem Tweet bekanntgegeben, dass das Limit für das in die Anwendung integrierte Feature "Go Live" temporär erhöht wurde. Mit "Go Live" ist es normalerweise möglich, seinen eigenen Bildschirm oder eine ausgeführte Anwendung mit bis zu 10 weiteren Nutzern zu teilen. Durch das Upgrade können die Inhalte jetzt an bis zu 50 Leute übertragen werden. Für das Feature fallen keine zusätzlichen Kosten an.Das Upgrade soll so lange zur Verfügung ste­hen, bis die Coronakrise ein Ende gefunden hat. Im Tweet ist von den nächsten Monaten die Re­de. Wie lange das Limit tatsächlich angehoben bleibt, ist also noch ziemlich unklar. Der An­bie­ter weist darauf hin, dass es bei Übertragungen mit einer Vielzahl an Nutzern zu Performance-Problemen kommen könnte. Womöglich wird die Funktion in nächster Zeit noch optimiert. Es wäre denkbar, dass das Limit nicht wieder ab­ge­senkt wird und damit dauerhaft erhöht bleibt.Die Community hat das kostenfreie Upgrade weitestgehend begeistert aufgenommen. Wäh­rend Discord zunächst als Kommunikations-Plattform für Gamer bekanntgeworden ist, wird der Dienst inzwischen auch von Unternehmen zum Projektmanagement genutzt. Mit der Er­höh­ung des Limits und dem eingebauten Voice-Chat ist es jetzt möglich, di­gi­ta­le Gruppen-Meetings durchzuführen, ohne durch die begrenzte Teilnehmerzahl eingeschränkt zu sein.