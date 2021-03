Fast schon unheimlich: Xbox Game Pass bekommt weitere Hochkaräter

Microsoft hat den Xbox Game Pass Mitte 2017 vorge­stellt und damals war das Konzept noch neu. Deshalb wussten nur die wenigsten wirklich, was das ist und was das für die Spieleanbieter bedeutet. Inzwischen kann ei­nem der Game Pass jedoch fast schon unheimlich werden.

Die Liste der neuen Spiele für die zweite März 2021-Hälfte:

16.03.: Undertale (Cloud, Xbox, PC)

18.03.: Empire of Sin (Cloud, Xbox, PC)

18.03.: Star Wars: Squadrons (Xbox)

18.03.: Nier: Automata (PC)

18.03.: Torchlight 3 (PC)

25.03.: Supraland (PC)

25.03.: Pillars of Eternity 2: Deadfire - Ultimate Edition (PC)

25.03.: Genesis Noir (Xbox, PC)

25.03.: Octopath Traveler (Xbox, PC)

25.03.: Yakuza 6: The Song of Life (Cloud, Xbox, PC)

30.03.: Narita Boy (Cloud, Xbox, PC)

01.04.: Outriders (Cloud, Xbox)

Netflix für Spiele, so lautet gemeinhin die Umschreibung für Microsofts Spiele-Abo Xbox Game Pass (Ultimate). Auch wenn das sicherlich nicht falsch ist, so trifft das die Sache mittlerweile nicht mehr ganz. Denn während der Serien- und Film-Streaming-Markt immer weiter fragmentiert und Netflix immer weiter von seinen Exklusiv-Produktionen abhängig wird, zeichnet sich im Fall des Game Pass immer mehr ab, dass der Microsoft-Dienst zur ersten Adresse für Spiele wird.Denn der für PC, Konsole und Android verfügbare Dienst bietet einerseits alle Games aus dem zuletzt stark angewachsenen Microsoft-Portfolio, andererseits drängen auch viele andere Publisher und Entwickler auf die Plattform.Das kann man aktuell besonders gut sehen: So hat Microsoft gerade die Bethesda-Spiele hinzugefügt und der Start von EA Play steht kurz bevor (das hat Electronic Arts mittlerweile auf Twitter bestätigt). Außerdem wurde gerade bekannt gegeben , dass im März noch zwölf neue Spiele dazukommen.Und letzteres ist durchaus bemerkenswert. Denn der Game Pass erhält nicht nur Kritiker-Lieblinge wie Undertale, Hits wie Star Wars: Squadrons und einige PC-Nachzügler wie Nier: Automata ujnd Torchlight 3, sondern auch Spiele, die man nicht erwarten konnte. Dazu zählt einerseits der Square Enix-Loot-Shooter Outriders, andererseits Octopath Traveler. Gerade das zuletzt genannte Rollenspiel ist durchaus bemerkenswert, denn eigentlich ist bzw. war das Oldschool-JRPG bisher ein Switch-exklusives Spiel (allerdings nicht von Nintendo selbst).Kurzum: Game Pass-Abonnenten können sich freuen - einige werden Microsoft aber auch verdammen. Denn wer hat schon die Zeit, alle interessanten Games tatsächlich zu spielen?