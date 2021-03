Microsoft: Spiele-Streaming auf iOS und PC dürfte startbereit sein

Microsoft feiert mit dem Xbox Game Pass große Erfolge und in der Ulti­ma­te-Variante ist auch Streaming an Bord. Hier lässt man es aber lang­sam angehen, teils aus Gründen, die man nicht beeinflussen kann, teils weil man sie erst entwickeln musste. Doch beides startet bald.

Start steht wohl bevor

Auf Android funktioniert Spiele-Streaming schon länger und Abonnenten von Xbox Game Pass Ultimate können auf ihrem Smartphone bereits mehr als 200 Spiele streamen. Hier ist zwar ein Controller dringend zu empfehlen, viele Games funktionieren aber auch ganz gut mit eigens für sie optimierter Touch-Steuerung.Es ist aber bekannt, dass Microsoft auch iOS-Nutzer an Bord holen will, hier gab es aber vor allem Probleme mit den App Store-Richtlinien von Apple - was man durch Streaming per Browser umgehen wird. Im Fall des PCs musste Redmond das Smartphone-Streaming für große Bildschirme optimieren und auch die Auflösung nach oben schrauben. Denn alles unter 1080p wäre vornehinein zum Scheitern verurteilt.Ende des vergangenen Jahres hat Microsoft bereits angekündigt, dass beide Streaming-Varianten im Frühjahr 2021 kommen werden und damit scheint das Unternehmen auch im Plan zu liegen. Denn ein hochrangiger Manager des Konzerns hat nun in einem Cloud-Gaming-"Walkthrough"- Video gemeint, dass es schon (sehr) bald so weit sein könnte (via VGC )."Wir haben bereits angekündigt, dass wir es Anfang dieses Jahres auf iOS und PC bringen werden", sagte Kevin LaChapelle, Vice President of xCloud and Engineering bei Microsoft. "Also, ich werde euch keine genauen Daten nennen, aber es ist nicht sehr weit weg." Dabei spielte auch eine kleine Geste eine große Rolle, denn LaChapelle zwinkerte bei dieser Aussage in die Kamera. Das muss natürlich nichts bedeuten, aber in den perfekt durchgeplanten PR-Videos der großen Konzerne wird nur selten etwas dem Zufall überlassen.