Erfolgskurs: Xbox Live & Game Pass mit über 100 Millionen Spielern

Microsofts Gaming-Dienste Xbox Live und Game Pass erfreuen sich gro­ßer Beliebtheit und erreichen hinsichtlich ihrer Nutzerzahlen 2020 neue Rekorde. Mehr als 100 Millionen Gamer nutzen die Services rund um den Online-Multiplayer und die Spiele-Flatrate für Xbox-Konsolen und PCs.

Rasantes Wachstum und Ausbau der eigenen Spiele-Flatrate

Während die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Series S die aktuellen Finanzzahlen der Redmonder beflügeln, entwickeln sich auch die kostenpflichtigen Xbox Live- und Xbox Game Pass-Mitgliedschaften zu Microsofts Zufriedenheit. Im zweiten Fiskaljahr 2021 des Un­ter­neh­mens konnten die Dienste ein Umsatzplus von 40 Prozent erwirtschaften, was einer deut­li­chen Steigerung der Nutzerzahlen zu verdanken ist. Microsoft gibt an, dass man im zu­rück­lie­gen­den Zeitraum mehr als 100 Millionen monatlich aktive Xbox Live-Mitglieder verzeichnen konnte.Eine positive Entwicklung ist auch für die Xbox Game Pass erkennbar, der nicht nur für die gesamte Xbox-Familie, sondern auch für Windows-PCs angeboten wird. Erst im April 2020 wurde mit mehr als 10 Millionen Nutzern ein neuer Meilenstein erreicht. Weniger als ein Jahr später bestätigt Microsoft jetzt den Sprung auf 18 Millionen Spieler, die über eine Gaming-Flatrate des US-amerikanischen Konzerns verfügen. Dafür sind nicht nur der anhaltende Corona-Lockdown und die Next-Gen-Konsolen verantwortlich, sondern vorrangig der stetige Ausbau des Flatrate-Angebots und der günstige Einstieg in den Game Pass.Nach der Übernahme von Bethesda im September 2020 landen immer mehr Spiele der Doom-, Fallout-, Elder Scrolls- und Dishonored-Franchises im Game Pass, das seit kurzer Zeit zusätzlich ein EA Play-Abo enthält, welches ohne Zusatzkosten viele Electronic Arts-Titel bereithält. Gerüchten zufolge soll Microsoft derzeit mit Ubisoft in Verhandlungen stehen, um in naher Zukunft ebenfalls den Premium-Dienst Ubisoft+ in den Game Pass zu integrieren. Preislich schlägt der Xbox Game Pass Ultimate inklusive PC-Option mit 12,99 Euro pro Monat zu Buche. Neukunden erhalten die ersten drei Monate für nur einen Euro.