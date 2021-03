Doom, Elder Scrolls, Fallout: Flut an neuen Spielen im Xbox Game Pass

Vor kurzem hat Microsoft hinsichtlich der Übernahme von Bethesda die letzte regulatorische Hürde genommen, denn die EU hat ihr Kartell-OK gegeben. Das ist auch für Xbox Game Pass-Spieler eine gute Nachricht, denn sie bekommen zahlreiche Spiele. Und heute ist es so weit.

Das ist die komplette Liste:

Dishonored Definitive Edition (Konsole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Konsole, PC, Cloud)

Doom (1993) (Konsole, PC, Cloud)

Doom II (Konsole, PC, Cloud)

Doom 3 (Konsole, PC, Cloud)

Doom 64 (Konsole, PC, Cloud)

Doom Eternal (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Konsole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Konsole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Konsole, Cloud)

The Evil Within (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 4 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout 76 (Konsole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Konsole)

Prey (Konsole, PC, Cloud)

Rage 2 (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Konsole, PC, Cloud)

Denn Microsoft hat heute insgesamt 20 Spiele für seinen Xbox Gamer Pass freigeschaltet, die aus dem weitreichenden Portfolio von ZeniMax bzw. Bethesda, id Software und Co. stam­men. Und wer die entsprechenden Entwickler kennt, der weiß, dass wir hier von gleich meh­re­ren Hochkarätern sprechen.Denn zu den Titeln bzw. Spielereihen, die es ab sofort auf Konsole, PC und per Cloud (wohl­ge­merkt nicht immer für alle drei Plattformen) gibt, zählen Dishonored, Doom , The Elder Scrolls, Fallout und Wolfenstein.Durchaus interessant ist, dass nahezu alle Spiele für Konsole , PC und Cloud-Streaming verfügbar sind. Bei lediglich vier ist das nicht der Fall, bei drei Spielen (Morrowind, Oblivion und The Elder Scrolls Online) muss man auf Streaming verzichten, Fallout: New Vegas ist hingegen nur auf der Xbox verfügbar.