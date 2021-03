iPhone 12 Mini ist ein Flop: Apple fährt die Produktion radikal zurück

Das iPhone 12 Mini wurde im Herbst 2020 vorgestellt und sollte am Erfolg des iPhone SE anknüpfen. Doch das kleine Apple-Smartphone erwies sich als Flop, das war bereits Mitte Februar klar. Der Hersteller zieht nun die Konsequenzen und hat die Produktion stark zurückgefahren.

Keiner will ein iPhone 12 mini

Das iPhone 12 Mini stellte sich bei seiner Vorstellung im vergangenen Oktober gegen den Trend zu immer größeren Smartphones: Denn das Mini hat ein Display von lediglich 5,3 Zoll, ist also deutlich kleiner als heutzutage bei Smartphones üblich. Allerdings hat ein großes Display seinen Grund bzw. hat sich die breite Smartphone-Nutzerschaft längst an große Bildschirmdiagonalen gewöhnt.Das iPhone 12 Mini erwies sich also als Ladenhüter, bereits vor einem Monat gab es Berichte zu "bescheidenen" Verkaufszahlen. Damals hieß es, dass das kleinste iPhone 12 gerade einmal auf einen Anteil von rund fünf Prozent der gesamten Verkaufszahlen der jüngsten Modellgeneration im Januar kommt.Das hat nun Auswirkungen auf die Produktion: Denn laut einem Bericht von Nikkei Asia hat Apple die iPhone-Bestellungen insgesamt um rund ein Fünftel gekürzt. Dabei sind die großen Modelle nicht betroffen, die Reduktion geht praktisch ausschließlich auf das iPhone 12 Mini zurück. Laut dem Wirtschaftsmedium soll Apple Zulieferer sogar angewiesen haben, "die Herstellung von Komponenten speziell für das Mini vorübergehend einzustellen".Laut Nikkei habe Apple die Produktion des iPhone 12 Mini in der ersten Jahreshälfte von 2021 um rund 70 Prozent reduziert, das ist sicherlich eine beträchtliche Kürzung - andere Quellen nannten noch höhere Zahlen, denn das Wirtschaftsmedium schreibt, dass die 70 Prozent eine "vorsichtige" Schätzung seien.Apple soll aber nach wie vor planen, im Jahr 2021 rund 230 Millionen iPhones zu bauen (und zu verkaufen). Der kalifornische Hersteller rechnet aber damit, dass sich vor allem die nächsten Modelle gut verkaufen, denn in der ersten Jahreshälfte will Apple "nur" 75 Millionen Stück herstellen.