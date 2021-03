Klein, aber oho: Das Apple iPhone 12 Mini überzeugt im Test

Kompaktes Smartphone

Verkürzte, aber nicht kurze Laufzeit

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken, aber dennoch kompakten Smartphone ist, hat es nicht leicht. Vor allem aktuelle Geräte lassen sich aufgrund ihrer Größe oft nur schwer mit einer Hand bedienen. Zumindest Apple setzt beim iPhone 12 Mini auf einen in­zwi­schen recht selten gewordenen Formfaktor, ohne gleichzeitig die weitere Ausstattung stark zu reduzieren.Mit einer Bildschirmdiagonale von 5,4 Zoll und schmalen Displayrändern ist das iPhone 12 Mini deutlich kleiner als die meisten aktuellen Smartphones. Wer etwa von einem iPhone SE 2 wechselt, erhält aber dennoch ein deutlich größeres Display. Wie unser Kollege Jonas Kaniuth in seinem Test bestätigt, liegt das iPhone 12 Mini sehr gut in der Hand und es sind nahezu alle Bereiche des Bildschirms mit dem Daumen zu erreichen - wohlgemerkt bei einhändiger Bedienung.Bei den Kameras müssen Nutzer keine Kompromisse hinnehmen. Apple verbaut dieselbe Dual-Kamera wie beim großen iPhone 12. diese setzt sich aus einer Hauptkamera mit 12 Megapixeln und einem Ultraweitwinkel mit ebenfalls 12 Megapixeln zusammen. Fotos über­zeu­gen durch kräftige Farben und scharfe Details und auch der Nachtmodus liefert zum Teil beeindruckende Ergebnisse. Videos lassen sich mit bis zu 4K-Auflösung und 60 FPS oder sogar Dolby Vision HDR mit 30 FPS aufzeichnen.Auch die weitere Ausstattung ist solide. Herzstück ist der A14 Bionic, Apples derzeit schnells­ter Chip. Zum Entsperren kommt Face ID zum Einsatz. Die Stereo-Lautsprecher liefern insgesamt einen guten Klang, der nur geringfügig schlechter als bei den großen iPhones ist. Zwar ist der Akku zusammen mit den Gesamtmaßen geschrumpft, was zwar für eine verkürzte Laufzeit sorgt. Insgesamt dürften aber wohl dennoch die meisten Nutzer problemlos mit dem iPhone 12 Mini durch den Tag kommen - Power User werden sich vermutlich ohnehin ein größeres Gerät anschaffen wollen.