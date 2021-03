Unc0ver: Jailbreak für die neueste iPhone-Generation ist da

Die Hacker des Unc0ver-Teams haben es geschafft, ein Jailbreak für Apples iPhones bereitzustellen, der bis zu den neuesten Modellen wirksam ist. Einzige Voraussetzung ist hier, dass die Geräte nicht auf dem aller­neuesten Stand der iOS-Plattform sind.

Wie die Entwickler mitteilten, sei Unc0ver 6.0.0 nun fertig und einsatzbereit. Der Jailbreak sorgt dafür, dass die vom Hersteller eingebauten Sicherungen in der iOS-Plattform beseitigt werden. Dadurch bekommen die Nutzer mehr Möglichkeiten und können beispielsweise auch Software installieren, die nicht von Apple über den App Store offiziell freigegeben wurde.Das bedeutet aber auch, dass im Zweifelsfall eben auch Malware freie Bahn hat. Ent­spre­chend ist die Nutzung von Jailbreaks nur dann ratsam, wenn man diesen zu Test­zwe­cken auf einem Zweitgerät installiert, mit dem man beispielsweise inoffizielle Software aus­pro­bie­ren möchte. Beim Produktivsystem kann es schnell zu unliebsamen Datenverlusten kommen, da Smartphones ein stetiger Begleiter selbst in intimsten Lebenssituationen sind.Um den jüngsten Jailbreak zu konstruieren, ha­ben die Entwickler eine Schwachstelle ge­nutzt, über die gerade erst Informationen öffentlich ge­wor­den sind. Diese ist unter der Kennung CVE-2021-1782 in den Bug-Datenbanken ver­zeich­net. Apple hat diesen mit dem jüngsten Sys­tem-Up­date auf iOS 14.4 geschlossen. Der Jail­break soll nach Angaben der Entwickler für iOS-Ver­si­o­nen von 11 bis 14.1 reibungslos funk­tio­nie­ren und damit auch auf Geräten der jüngs­ten iPhone-Generation.Generell ist es um die Jailbreak-Szene aber ruhiger geworden. Das liegt einerseits daran, dass Apple die Daumenschrauben im App Store längst nicht mehr so rigide anzieht wie noch zu Beginn. Auch die Vielfalt der Anwendungen ist deutlich größerer geworden. Auf der anderen Seite wird es auch immer schwieriger, Lücken in der Sicherheits-Architektur zu finden. Die Bereitstellung von Jailbreaks binnen Tagen nach dem Release einer neuen iOS-Version gibt es schon lange nicht mehr.