Microsoft optimiert den Update-Prozess im Vorfeld für Windows 10 21H1

Microsoft testet jetzt wieder fleißig den Auslieferungs-Prozess für das kommende Windows 10-Feature-Update 21H1 . Mit einer neuen Version im Windows Insider-Programm optimiert das Windows-Team dabei nun die kumulativen Updates.

Auslieferungs-Tests werden wichtiger

"Frühes" Update erwartet

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft hat die Veröffentlichung des kumulativen Updates auf Build 21327.1010 (KB5001277) gestartet. Geändert hat sich in der neuen Windows-Insider-Version allerdings nichts - es handelt sich nur um einen allgemeinen Auslieferungstest für die Windows-Aktualisierungen. Das haben Windows-Insider-Chefin Amanda Langowski und Windows-Programm-Manager Brandon LeBlanc im Windows Blog verraten . Dort heißt es nun wieder einmal: "Dieses Update enthält keine neuen Funktionen und dient dazu, unsere Wartungs-Pipeline zu testen."Microsoft hatte schon einige solcher "leeren" Updates herausgeschickt, um diese "Wartungs-Pipeline" zu testen. Interessant ist das Update aber dennoch, denn der Hintergrund ist, dass Microsoft immer stärker den Update-Ablauf verkürzen und vereinfachen will. Daher werden solche Tests mit den Windows Insidern durchgeführt, um den Auslieferungs-Prozess serverseitig und den Installationsprozess auf der Nutzerseite zu verbessern.Welche Änderungen dabei derzeit genau im Mittelpunkt stehen, ist nicht bekannt. Microsoft versucht schon seit vielen Monaten den Update-Prozess zu verbessern, und zwar angefangen mit der Anzeige über die Windows-Update-Funktion, über die Schritte bis zur Installation der Updates bis hin zu dem Neustart.Microsoft ist zudem schon weit vorangekommen mit dem Beta-Programm für das kommende Windows-Feature-Update.Es ist jedoch weiterhin unklar, wie das nächste Update veröffentlicht wird. Microsoft hat bisher selten im Vorfeld der Veröffentlichung dazu ein Wort verloren. Es gab nun aber Gerüchte, dass die Version 21H1 schon recht früh in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Bisher kamen die Windows 10-Feature-Updates im April oder Mai.