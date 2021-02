Windows 10 Insider-Build mit neuem Feature für die Zwischenablage

Microsoft hat ein neues Update im Windows 10 Insider Programm veröffentlicht. Es gibt jetzt ein neues Build mit der Nummer 21318 für den Dev Channel als Vorschau auf das nächste große Windows 10-Feature-Update.

Dieses Mal warten auch wieder eine Reihe an neuen Funktionen auf die freiwilligen Tester. Dabei ist unter anderem eine Funktion, mit der man Text aus der Zwischenablage nun ohne Formatierung einfügen kann; eine App-Neuvorstellung aus der Microsoft Garage sowie viele weitere Verbesserungen. In der Zwischenablage sieht man nun bei der Verlaufsansicht (WIN + V) neben den Menüpunkten für das Anheften und Löschen der kopierten Snippets eine neue Option "Als reinen Text einfügen". Dabei wird der Textinhalt der Zwischenablage ohne seine ursprüngliche Formatierung (Schriftart, Farbe, Größe usw.) eingefügt, sodass er mit der Formatierung des Zieldokuments übereinstimmt.Zudem wird dieses neue Build jetzt auch an Nutzer verteilt, die einen ARM64-PC nutzen. Bei dem vorangegangenen Build musste Microsoft aufgrund eines sogenannten Stopp-Fehlers das Update für die ARM64-Systeme blockieren.Im Windows Blog gibt es wie gewohnt einen Überblick über alle Änderungen. Laut Windows-Manager Brandon LeBlanc können Insider jetzt die neue App Journal ausprobieren. Die App unterstützt die handschriftliche Eingabe per Pen und bietet dafür eine besonders gestaltete Oberfläche für das Anlegen von Notizen, Listen und Tagebuch-Einträgen aller Art. Die neue Buildnummer lautet 21318 (RS_PRERELEASE). Enthalten sind Verbesserungen beim Koppeln von Bluetooth-Geräten, eine überarbeitete Touch-Tastatur und Änderungen für die Lupen-Funktion.