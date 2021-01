Windows 10 Insider-Update verbessert neue Speicherplatzverwaltung

Microsoft hat eine weitere Vorschau auf das für den Herbst erwartete Windows 10 Feature-Update veröffentlicht. Das neue Build verbessert den Verlauf der Zwischenablage und bringt neue Optionen für die Speicher­platzverwaltung (Storage Spaces).



Die neuen Speicherplatzeinstellungen Die neuen Speicherplatzeinstellungen

Änderungen und Verbesserungen

Wir beginnen mit dem Rollout eines Updates für unser konvergentes Design der Zwischenablage (WIN + V), um das Anheften, Abheften, Löschen und Synchronisieren einzelner Einträge zu unterstützen. Wir bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Feedback, während wir daran arbeiten. Wenn Sie weiteres Feedback in diesem Bereich haben, nehmen wir es gerne im Feedback Hub unter Eingabe und Sprache > Zwischenablage entgegen.

Die Möglichkeit, Storage Spaces von den Einstellungen aus zu verwalten und zu erstellen, wird nun an alle Insider im Dev Channel ausgerollt. Wenn Sie beim Erkunden der Änderungen Feedback haben, legen Sie es bitte im Feedback Hub unter Dateien, Ordner und Online-Speicher > Speicherbereiche ab.

Neue Funktionen für den Herbst

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das neue Insider Preview Build trägt die Versionsnummer 21296 (RS_PRERELEASE) und kann ab sofort ausprobiert werden. Die neue Version steht allen Insidern zur Verfügung, die sich für den Dev-Channel angemeldet haben. Im Windows Blog gibt es wie gewohnt weiterführende Informationen, die Windows-Manager Brandon LeBlanc zu dem Build zusammengestellt hat. Dazu gibt es eine lange Liste an Fehlerbehebungen und viele Verbesserungen. Es gibt allerdings auch weiterhin eine Vielzahl an bekannten Problemen.Microsoft hat eine Vorschau für die Speicher­platzverwaltung (Storage Spaces) gezeigt:Das sind die Release-Notes für die Verbesserungen. Das Windows-Team schreibt dazu:Die Vorschau dient bereits dem für Herbst erwarteten Windows 10 Feature-Update, der Version 21H2. Das große Herbst-Update soll einige interessante neue Funktionen bekommen und vor allem eine optimierte Nutzeroberfläche. Dazu gehört die überarbeitete Taskleiste, die wir schon vor einiger Zeit ausführlich vorgestellt haben . Weitere Details zu den erwarteten neuen Funktionen in der Herbst-Version gibt es derzeit noch nicht.