Windows 10-Insider: Microsoft veröffentlicht erste ISO für Version 21H1

Microsoft hat jetzt ein erstes ISO-Paket für das kommende Windows 10 Feature-Update für Frühjahr 2021 herausgegeben. Diese ISOs für den Ent­wicklungszweig 21H1 stehen nach Anmeldung mit einem Microsoft-Account zur Ver­fügung und ermöglichen einen Clean Install.

ISO mit der Buildnummer 19043

Download nur für Windows Insider

Media Creation Tool - Windows 10 ISO-Datei herunterladen

Da die Arbeiten an dem neuen Windows 10 April oder Mai 2021 Update alias Version 21H1 nahezu fer­tig­ge­stellt sind, widmet sich Microsoft nun vermehrt dem nächsten Feature-Update für den Herbst, der Version 21H2. Bis dahin müssen Windows Insider und alle, die gern einmal eine Vorabversion ausprobieren wollen, aber gar nicht mehr warten. Denn Microsoft hat jetzt die ersten ISO-Dateien für den Ent­wick­lungs­zweig 21H1 veröffentlicht.Wenn sich Microsoft an die bis­he­ri­gen Release-Pläne halten wird, könnte das erste Feature-Update die­ses Jah­res für Windows 10 in Kürze erscheinen. Das zweite, und wie es schon jetzt heißt wesentlich umfangreiche Update, soll dann im Herbst herauskommen. Jetzt startet zumindest schon einmal die Freigabe einer 21H1-ISO mit der Buildnummer 19043. Das ist auch das Build, welches vor Kurzem in den Beta-Test gestartet ist . Für die freiwilligen Tester im Insider Programm steht damit jetzt die Möglichkeit offen, die neue Version einmal frisch neu aufzusetzen.Man kann die neuen ISOs auf einer speziellen Downloadseite beziehen , muss dafür aber im Windows Insider-Programm registriert und mit seinem Microsoft-Account angemeldet sein.Die ISOs werden als personalisierte Down­load­links für angemeldete Windows Insider an­ge­bo­ten. Diese Webseite für die Downloads kann man nur als registrierter Windows In­si­der nut­zen, die generierten Links sind für 24 Stun­den gül­tig. Die Registrierung zum Windows Insider-Programm kann jederzeit mit einem Microsoft-Account und einem unterstützten Endgerät vorgenommen werden. Es stehen jetzt die regulären Home-Previews, sowie die Windows 10 Business-Version und die Windows 10 Home China-Edition zur Verfügung.Die ISOs stehen in verschiedenen Sprach­pa­ke­ten bereit, Deutsch ist ebenfalls bereits mit dabei.