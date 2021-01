Windows 10 Insider: Microsoft testet neues Touch-Tastatur-Design

Microsoft hat eine neue Windows 10-Vorschau veröffentlicht. Es gibt nun einiges zum Ausprobieren, darunter ein überarbeitetes Tastatur-Design für die Touch-Eingabe. Die Preview trägt die Buildnummer 21301 (RS_PRERELEASE) und steht im Dev Channel zur Verfügung.

Was ist neu in Build 21301

Wir haben eine Änderung vorgenommen, so dass Sie beim Rechtsklick auf lokal gespeicherte Dateien, die in Sprunglisten angezeigt werden, zusätzlich zu Öffnen nun die Option Dateispeicherort öffnen haben.

Wir haben unser N'Ko-Tastaturlayout aktualisiert, um den Zugriff auf die Währung und einige andere Symbole hinzuzufügen, indem Sie die Tasten entlang der oberen Reihe Ihrer Tastatur antippen, während Sie die Umschalttaste gedrückt halten.

Wir haben den Touchpad-Ein-/Ausschalter unter Einstellungen > Geräte > Touchpad so aktualisiert, dass er nicht mehr nur mit Admin-Rechten geändert werden kann.

Wir haben unsere Backend-Wörterbücher aktualisiert, um die Relevanz der Rechtschreibprüfung und Textvorhersage zu verbessern.

Das Build wird für alle Insider im Dev Channel gleichermaßen angeboten - ab sofort erhalten nun immer alle Nutzer wieder ein und die selbe Version zum Testen. Darüber und über viele weitere kleine Änderungen informiert nun Windows-Manager Brandon LeBlanc im Windows Blog . Wie gehabt gibt es einen ausführlichen Beitrag mit Informationen zu dem neuen Build. Ein Großteil der Änderungen sind Fehlerbehebungen und Optimierungen.Aufbauend auf den bereits vorgestellten Design-Änderungen, bekommen Windows Insider nun eine verbesserte Touch-Tastatur. Dabei hat Microsoft vorrangig Feedback der Nutzer umgesetzt. Diese Änderungen werden allerdings zunächst an eine Untergruppe von Insidern im Dev Channel ausgerollt. Das Windows-Team will in einer kleineren Gruppe mögliche Probleme, die die Leistung und Zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten, schneller aufspüren. Die Freigabe für alle Insider im Dev-Channel ist in Kürze aber geplant.Neben dieser neuen Optimierung der Touch-Tastatur gibt es noch einige Verbesserungen: