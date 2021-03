Windows 10 21H1 startet im Insider-Test für Unternehmen

Der Test startet mit Buildnummer 19043

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das hat das Windows-Team nun in einem Beitrag in der TechCommunity bekannt gegeben: "Windows 10, Version 21H1, ist jetzt für kommerzielle Kunden verfügbar, um mit der Erforschung und Validierung von Funktionen zu beginnen, bevor es für die allgemeine Verfügbarkeit freigegeben wird", schreibt Microsoft. Dabei startet nun also der Testlauf für Windows 10 im Unternehmensumfeld für das nächste große Feature-Update.Für Administratoren im Unternehmensumfeld wird es dabei wieder so sein, dass sie die Freigabe der neuen Funktionen in ihrem Netzwerk ganz gezielt steuern können. Dazu startet als erstes Build die Nummer 19043. Die Insider können auf Windows 10 Version 21H1 über alle Standardkanäle zugreifen, einschließlich Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) und Azure Marketplace, oder man lädt für den Test eine ISO-Datei herunter. Die einzelnen Neuerungen müssen dann aktiviert werden.Dazu erläutert Microsoft: "Wie bei Windows 10, Version 2004 und 20H2, gibt es auch bei Version 21H1 einen gemein­samen Betriebs­system­kern mit einem identischen Satz an Systemdateien. Neue Funktionen sind in monatlichen Qualitäts­updates für die Version 2004 in einem inaktiven und ruhenden Zustand enthalten. Diese neuen 21H1-Features bleiben solange inaktiv, bis sie durch das ‚Aktivierungs­paket‘ aktiviert werden, einem kleinen, schnell zu installierenden ‚Hauptschalter‘, der die Windows 10, Version 21H1-Features aktiviert."Die Version 21H1 über ein Enablement-Paket an Geräte ausgeliefert, auf denen derzeit Windows 10, Version 2004 oder Version 20H2 läuft. Daher ist der Prozess an sich schon bestens erprobt.