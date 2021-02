Samsung Galaxy A72: Neue Version des Smartphone-Verkaufsschlagers

Samsung bringt bald neue Versionen seiner Smartphones der erfolgreich­en Galaxy A-Serie auf den Markt. Dazu gehört neben dem Nachfolger des meistverkauften Modells in Form des Galaxy A52 ein etwas größeres Gerät - das Galaxy A72. Jetzt liegen uns Daten und offizielle Bilder vor.

Samsung

Das Samsung Galaxy A72 erscheint zunächst anders als sein kleineres Schwestermodell nur in einer reinen 4G-Version , auf die 5G-fähige Variante verzichtet man also. Zu Preisen ab 449 Euro bietet Samsung mit dem Galaxy A72 ein ordentliches Mittelklasse-Smartphone, das viele Design-Elemente der Galaxy S-Serie übernimmt, aber eben deutlich weniger kostet.Das Galaxy A72 hat ein 6,7 Zoll großes SuperAMOLED-Display mit 2400x1080 Pixeln, das im 20:9-Format gehalten ist und anderen Berichten zufolge mit einer optional erhöhten Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz aufwartet. Der Fingerabdruckleser sitzt direkt unter der Display-Oberfläche. Das Panel hat ein kleines Loch mittig ab oberen Rand, hinter dem Sadmsung die mit 32 Megapixeln arbeitende Frontkamera unterbringt.Darüber hinaus sind vier Kameras auf der Rückseite untergebracht, die in einem neu gestalteten Modul ihren Platz finden. Der Hauptsensor des Galaxy A72 löst mit ganzen 64 Megapixeln auf und soll mittels Pixel-Binning für eine gesteigerte Schärfe und mehr Detailreichtum sorgen.Hinzu kommen eine 8-Megapixel-Kamera mit ungefähr zweifacher Vergrößerung sowie eine 12-Megapixel-Kamera für Ultraweitwinkelaufnahmen und ein 2-Megapixel-Sensor für Makroshots. Zu diesen Angaben rund um die Kamera ist zu sagen, dass sie dem widersprechen, was zuvor aus anderen Quellen zu hören war und somit nicht als gesichert zu betrachten sind.Die technische Basis bildet in diesem Fall der Qualcomm Snapdragon 720G Octacore-SoC, der mit Taktraten von bis zu 2,3 Gigahertz fest in der Mittelklasse angesiedelt ist. Ihm stehen je nach Modell sechs oder gar acht Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Flash-Speicher ist jeweils 128 oder 256 Gigabyte groß und kann per Speicherkarte erweitert werden.Das A72 hat außerdem einen 5000mAh großen Akku verbaut, der mittels des USB Type-C-Ports schnell geladen werden kann. Das Gehäuse des Geräts ist aus Kunststoff gefertigt und soll trotz der Integration eines Kopfhöreranschlusses und eines MicroSD-Kartenslots nach IP67 als wasserdicht zertifiziert sein. Das Galaxy A72 läuft mit Android 11, wobei natürlich wieder Samsungs hauseigene Oberfläche im Einsatz ist.