Versprechen: Samsung liefert für alle Galaxy-Gerät jetzt 4 Jahre Updates

Die Update-Lage ist unter Android chronisch schlecht. Samsung schickt sich an, hier zu einem Musterbeispiel für Besserung zu werden. Wie das Unter­nehmen jetzt mitteilt, will man alle Galaxy-Geräte mindestens vier Jahre mit Sicherheitsupdates versorgen.

Updates sind Nutzern wichtig, das erkennt auch Samsung

Galaxy Fold Serie: Fold, Fold 5G, Z Fold2, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S Serie: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20+, S20+ 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note Serie: Note10, Note10 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Galaxy A Serie: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G, A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Galaxy M Serie: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Galaxy XCover Serie: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab Serie: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Geht es um Updates bei Android , kann man über 13 Jahre nach Veröffentlichung der ersten Version nur eine weiterhin kritische Lage bescheinigen. Auch die wahre Flut an Geräten bringt mit sich, dass Anbieter oft nur wenige echte Updates liefern und es mit dem Schließen von Sicherheitslücken nicht eilig haben. Samsung ist sich sicher, hier mit einem anderen Ansatz bei den Kunden punkten zu können. Demnach sei es "ganz normal" geworden, dass Nutzer ihre Geräte länger behalten wollen, deshalb habe man sich auch für eine prinzipielle Verlängerung des Supports entschieden."Geräte erhalten nun für mindestens vier Jahre nach der Erstveröffentlichung des Telefons regelmäßige Sicherheitsupdates", so das Unternehmen in seiner Mitteilung . Dieses Versprechen gilt laut dem Hersteller auch schon für alle Galaxy-Produkte, die seit 2019 auf den Markt gekommen sind und umfasst die Z-, S-, Note-, A-, M-, XCover- und Tab-Serie. Wie auch bisher behält sich das Unternehmen aber trotzdem vor, dass die Verfügbarkeit von Updates je nach Gerät und Markt variieren kann.Samsung behält darüber hinaus auch den Rhythmus der Updates bei und liefert je nach Modell und Alter des Geräts monatlich oder quartalsweise Sicherheitspatches - hier listet die offizielle Security Updates-Seite des Unternehmens einen Überblick zu dem Status des eigenen Geräts. Bisher hatte Samsung üblicherweise zwei Jahre nach Release des Geräts auf vierteljährliche Updates umgestellt. Wie sich das jetzt mit dem verlängerten Update-Zeitraum verhält, führt man aber zur Ankündigung nicht genauer aus.