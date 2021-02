Samsung Galaxy F62: Flaggschiff-Handy mit Mega-Akku zum Sparpreis

Samsung hat abseits der neuen A-Serie auch andere Eisen im Feuer, um aufstrebenden Herstellern wie OnePlus das Leben schwer zu machen. Mit dem Samsung Galaxy F62 kommt jetzt ein Smartphone, das mit einem gigantischen Akku und starker CPU dennoch preisbewusste Kunden lockt.

Top-SoC aus dem Galaxy Note 10 feiert ein Comeback

Samsung

Das Samsung Galaxy F62 ist im Grunde Samsungs Antwort auf die günstigen aber gut ausgestatteten Geräte von Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus & Co, die allesamt in Märkten wie Indien auf dem Vormarsch sind. Das F62 soll vor allem durch ein gutes Display, einen riesigen Akku und die Verwendung eines altbekannten Flaggschiff-SoCs in Verbindung mit einer üppigen Kameraausstattung Kunden locken.Das Galaxy F62 verfügt über ein 6,7 Zoll großes SuperAMOLED Plus-Display, das mit 2400x1080 Pixeln ausreichend hoch auflöst und ein mittig am oberen Display-Rand platziertes Loch für die Frontkamera hat. Das Panel deckt angeblich 110 Prozent des NTSC-Farbrams ab und erreicht im Schnitt eine maximale Helligkeit von bis zu 420 Candela.Unter der Haube steckt hier der Samsung Exynos 9825 Octacore-SoC, der im Samsung Galaxy Note 10 von 2019 als High-End-Prozessor zum Einsatz kam. Der Chip bietet eine auch aus heutiger Sicht mehr als ausreichende Leistung und erreicht bis zu 2,73 Gigahertz. Er bewegt sich ungefähr auf dem Niveau des Snapdragon 855, der ebenfalls in den Flaggschiff-Smartphones des Jahres 2019 im Einsatz war.Der Kunde hat zumindest in Indien, wo das Galaxy F62 zuerst auf den Markt kommt, die Wahl zwischen einem Modell mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB internem Flash-Speicher sowie einer Variante mit acht GB RAM und ebenfalls 128 GB internem Speicher, wobei letzterer immer per MicroSD-Kartenslot bequem erweitert werden kann.Die Kameras des Galaxy F62 sollen ebenfalls überzeugen: das Gerät bietet eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln, der Samsung eine Ultraweitwinkelkamera mit 12 Megapixeln sowie zusätzlich auch noch zwei 5-Megapixel-Kameras für Makro-Aufnahmen und Tiefeneffekte zur Seite stellt. Auf der Front tut eine 32-Megapixel-Kamera ihren Dienst.Um die Kosten zu drücken, verlegt Samsung den Fingerabdruckleser hier auf die Seite. Beim Akku wird hingegen ganz und gar nicht gespart. Der Stromspeicher des Galaxy F62 ist mit 7000mAh so groß wie in keinem anderen aktuellen Samsung-Smartphone und dürfte somit Laufzeitrekorde ermöglichen. Durch ein mitgeliefertes 25-Watt-Netzteil lässt sich der Akku zudem angenehm schnell laden.Zur weiteren Ausstattung gehören übliche Elemente wie Dual-SIM, GPS, 4G-LTE , ac-WLAN, Bluetooth 5.0, NFC, ein USB Type-C-Port und ein Kopfhöreranschluss. Alles zusammen steckt in einem Kunststoffgehäuse, das natürlich in dieser Preisklasse nicht wasserdicht ist. Der Kunde hat die Wahl zwischen den Farben Schwarz, Blau und Grün. Als Betriebssystem läuft hier Android 11 in Verbindung mit der Samsung One UI.Der Verkauf das Galaxy F62 startet in Indien ab der nächsten Woche, wobei es preislich umgerechnet bei nur rund 272 Euro losgeht. Ob und wann das neue Modell der F62-Serie auch in Deutschland auf den Markt kommt, bleibt abzuwarten.