Samsung arbeitet an Quick Share und weiteren Apps für Windows 10

Der koreanische Elektro-Konzern Samsung soll einem Insiderbericht zufolge daran arbeiten, insgesamt drei Apps, die bisher nur für Smartphones oder Tablets zur Verfügung stehen, auch auf Windows 10 zu bringen.

Samsung bringt Quick Share nach Windows 10

Samsung

Das berichtet das italienische Online-Magazin Aggiornamenti Lumia , die stets gute Vorab-Informationen durchsickern lassen. Dieses mal geht es um den Ausbau der Partnerschaft zwischen Samsung und Microsoft. Im vergangenen Jahr überraschten die beiden mit der Vorstellung von exklusiven Funktionen für Samsung-Smartphones und der Windows 10-App "Your Phone". Ziel ist eine sehr viel bessere nahtlose Verbindung zwischen PC und Telefon zu ermöglichen, als das bis dato der Fall war.Nun steuert Samsung seinen Teil zu den exklusiven Funktionen bei, in dem drei Samsung-eigene Smartphone-Apps für Windows 10 entwickelt werden. Dazu gehört zum einen "Quick Share". Nutzer können mit Quick Share bisher Daten unter Smartphones austauschen, wenn sie sich im gleichen WLAN befinden. Laut den Informationen die Aggiornamenti Lumia vorliegen, wird Quick Share nun auch in Verbindung zwischen Telefon und PC arbeiten. Eine dafür benötigte App für Windows 10 soll schon bald in den Microsoft Store kommen.Ob Microsoft und Samsung in ihrer Partnerschaft soweit gehen, dass Microsoft später die neuen Apps gleich vorinstalliert mit ausliefert, wird bereits gerätselt. Echte Hinweise darauf gibt es aber bislang nicht.Insgesamt sollen aber drei neue Apps in der Entwicklung sein. Die beiden anderen, Samsung Free und Samsung O, sollen ebenfalls in Kürze für Windows 10 starten. Über diese Apps ist aber bislang wenig zu erfahren. Von Samsung Free heißt es nur, dass es ein Nachfolger von Samsung Daily ist. Damit wäre es eine Art News-Feed, der dem Nutzer kostenlos Nachrichten, TV-Serien und Spiele unter einer Haube anzeigt. Über die dritte App, Samsung O, konnte Aggiornamenti Lumia noch gar nichts in Erfahrung bringen.