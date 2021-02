Musk will Tunnel unter Miami bauen: schneller, billiger als alle anderen

Elon Musk will seinen nächsten Transporttunnel unter Miami buddeln. Das geht aus Medienberichten hervor. Der Bürgermeister der Stadt ins US-Bundesstaat Florida ist begeistert. Rund 30 Millionen Dollar sollen investiert werden.

Nur sechs Monate statt vier Jahre Bauzeit geplant

The Boring Company

Laut der Quelle hat Elon Musk mit dem Bürgermeister von Miami, Francis Suarez, Mitte Januar telefoniert um das Projekt zu erläutern. Geplant ist demnach ein Tunnel, so wie in Musk Firma "The Boring Company" bereits in Las Vegas umgesetzt hat. In Las Vegas ist innerhalb weniger Monate ein 3,21 Kilometer langer Tunnel gebaut worden, mit dem man unterirdisch dem Stau der Stadt umgehen kann. Im Tunnel selbst fahren autonome Fahrzeuge, die sowohl für Gütertransport als auch für den Personenverkehr eingesetzt werden können.Der Tunnel im Miami soll allerdings ein klassischer U-Bahn-Tunnel werden. Musk hat Suarez nun ein attraktives Angebot gemacht. Sein Unternehmen will den U-Bahn-Tunnel innerhalb von nur sechs Monaten fertigstellen. Die bisherigen Unternehmen sehen Bauzeiten von mindestens vier Jahren vor. Musk unterbietet laut dem Online-Magazin Gadget Tendency zudem den Preis, denn sein Tunnel soll nur 30 Millionen Dollar kosten.Damit zeigt sich nun auch, wie stark Musks Tunnelbaufirma den Markt revolutionieren wird - andere Unternehmer hatten Angebote abgegeben, die einen Kostenrahmen von rund einer Milliarde Dollar vorgesehen hatten. Die Länge des Tunnels soll knapp über 3 Kilometer betragen.Die Zusammenarbeit mit der Boring Company kann damit also viel Geld im Stadthaushalt einsparen und es zum Beispiel in andere Infrastruktur- und Sozialprojekte lenken. Es dürfte klar sein, dass Musk den Zuschlag erhalten wird, auch wenn bisher noch nichts offiziell entschieden ist. Elon Musk sprach erstmals am 18. Januar über den Tunnel bei Miami. Damals schrieb er: "Autos und Lastwagen, die im Stau stehen, stoßen Megatonnen an giftigen Gasen und Feinstaub aus, aber der Tunnel bei Miami kann das Verkehrsproblem lösen und ein Beispiel für die ganze Welt werden."Schwieriger als in Las Vegas sind allerdings die Bodenbeschaffenheit bei Miami. Die Stadt steht auf einem Tuffboden, einem schwammigen Kalkstein.