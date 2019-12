Elon Musk: The Boring Company ist mit Las Vegas-Tunnel 2020 fertig

Mit dem Unternehmen The Boring Company will Elon Musk den Tunnel­bau revolutionieren. Jetzt hat der Unternehmer angekün­digt, dass man die ers­te Auftragsarbeit im nächsten Jahr fertigstellen will, dann sollen die Arbeiten an einem Tunnel unter Las Vegas abgeschlossen sein.

Der zweite Boring Tunnel unter Las Vegas kommt offenbar gut voran

Boring Co is completing its first commercial tunnel in Vegas, going from Convention Center to Strip, then will work on other projects — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019

Hopefully fully operational in 2020 — Elon Musk (@elonmusk) December 28, 2019

Viele weitere Projekte stehen an

Boring Company

Die Idee, die Elon Musk mit The Boring Company verfolgt, ist schnell erklärt: Musk hält nichts von der Vision der fliegenden Autos, er will den Individualverkehr in den Städten unter die Erde verlegen. Dafür müssen Tunnel aber sehr viel schneller als heute gebaut werden können. Nach einem ersten erfolgreichen Test mit einem kurzen Tunnel in Los Angeles hatten mehrere US-Städte ihr Interesse bekundet, Las Vegas hatte sogar direkt einen Bauauftrag erteilt.Wie Elon Musk über Twitter mitteilt, soll der erste kommerzielle Auftrag des Unternehmens das Las Vegas Convention Center mit dem Las Vegas Strip verbinden. Das Unternehmen werde die Arbeiten abschließen, bevor man sich weiteren Projekten zuwendet. Auf die Nachfrage, wann mit einem Abschluss der Arbeiten zu rechnen sei, antwortet Musk: "Hoffentlich kann 2020 der volle Betrieb aufgenommen werden" - der Unternehmer ist aber dafür bekannt, angekündigte Termine nur selten halten zu können.Wie Golem schreibt, hatte The Boring Company den Auftrag für den Bau des Tunnels im Rahmen einer Ausschreibung des Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) gewonnen. Im Frühjahr 2019 war dann der Auftrag an das Unternehmen ergangen, den rund 3,21 Kilometer langen Tunnel zu bauen. Der Tunnel soll von autonomen Fahrzeugen genutzt werden, um Fahrgäste zu befördern.Nach Las Vegas kann sich The Boring Company nicht über mangelnde Aufträge beschweren. Die Stadt Chicago hat das Unternehmen beauftragt, ein Nahverkehrssystem mit Tunneln zu planen und zu realisieren. Auch der US-Bundesstaat Maryland ist an einem Tunnelsystem für elektrische Fahrzeuge interessiert. Man darf gespannt sein, wie sich das Projekt in Las Vegas und alle weiteren Vorhaben letztendlich entwickeln.