Coronavirus: Impftermin-Vergabe in NRW scheitert schon beim Start

In Nordrhein-Westfalen sollte eigentlich seit dem heutigen Morgen die Registrierung und Auswahl von Impfterminen gegen das neuartige Coronavirus über Online-Portale möglich sein. Wie so oft gab es stattdessen aber einen Fehlstart.

Wer sich bei Twitter und anderen Diensten derzeit unter dem Hash-Tag #Impftermin umschaut, stößt fast ausschließlich auf Berichte von Menschen, die seit acht Uhr verzweifelt versuchen, einen Imptermin für ihre Eltern, Großeltern oder andere Verwandte im Alter von über 80 Jahren zu ergattern.Die von den Kassenärztlichen Vereinigungen betriebenen Portale sind offensichtlich dem Ansturm trotz der monatelang möglichen Vorbereitung in keinster Weise gewachsen. Die Versuche der zahllosen Interessenten haben die Server inzwischen laut den Berichten der Betroffenen komplett lahm gelegt, wobei oft nur kryptische Fehlermeldungen ausgeworfen werden.Entweder ist von einem "technischen Fehler" die Rede, oder die Aufrufe scheitern mit für die meisten Nutzer kaum nachvollziehbaren Syntax-Fehlern in JSON oder anderen technischen Fehlermeldungen. Auch die Registrierung bzw. der Erhalt eines Impftermins über die bundesweite Zentrale Hotline der Kassenärztlichen Vereinigungen 116 117 ist in NRW derzeit offenbar nicht möglich.So haben diverse Menschen offensichtlich probiert, nach gescheiterten Versuchen einer Online-Registrierung, per Telefon einen Termin zu ergattern. Natürlich scheitert auch dies an überlasteten Systemen. Wer die Call-Center erreichte, wurde von deren Mitarbeitern in den meisten Fällen offenbar mit Verweis auf einen Ausfall der Plattform zur Terminvergabe gebeten, es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen.Gründe für den Ausfall wurden nicht genannt, so dass die Bürger in NRW nur gebeten wurden, es am Nachmittag erneut zu probieren, da derzeit die Fehlersuche laufen soll. Mittlerweile erhalten viele Nutzer auch den Hinweis, dass die Termine für ihre Region vergriffen seien und die zuständigen Stellen daran arbeiten, neue Termine freizuschalten.