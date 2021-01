Futter für Gates-Hasser: Microsoft-Hauptquartier wird zum Impfzentrum

Für manche Verschwörungstheoretiker dürfte es wohl ein gefundenes Fres­sen werden: Ausgerechnet Microsoft macht seinen Campus am Haupt­quar­tier in Redmond bald zu einem Zentrum für die Verteilung von Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus

Sitz des Softwaregiganten wird öffentliches Impfzentrum

Bill Gates gilt ja in gewissen Kreisen seit langem als Mastermind hinter dem Coronavirus, schließlich will er uns angeblich alle mit seinen 5G-Chips impfen. An Microsofts wichtigstem Standort wird es bald durchaus Corona-Impfungen geben, mit den 5G-Chips wird es aber wohl eher nichts. Wie Microsoft jetzt angekündigt hat, wird der Campus in Redmond zum Impfzentrum.Wie Geekwire unter Berufung auf eine entsprechende Ankündigung von Microsofts Pre­si­dent Brad Smith im Rahmen einer Pressekonferenz des Gouverneurs des US-Bun­des­staats Wa­shing­ton berichtet, wird der Softwarekonzern einige seiner Gebäude in Redmond für die Ver­wen­dung als Impfzentrum öffnen.Es gehe dabei nicht primär darum, Mitarbeiter von Microsoft mit Impfstoff zu versorgen. Statt­des­sen werde es sich um eine Einrichtung für die örtliche Gemeinschaft handeln, so Smith. Microsoft werde sowohl Räume als auch Personal bereitstellen, um die Impf-Maß­nah­men zu unterstützen, sagte der Manager weiter.Durch seine Unterstützung helfe Microsoft mit, die Kosten für die Ausgabe der Impfungen zu reduzieren und Menschen ohne Kran­ken­ver­si­che­rung zu versorgen. Bis zum Fe­bru­ar soll der Microsoft-Campus zu einer Massen-Impf­ein­rich­tung werden, so zu­min­dest der Plan der Beteiligten.Der Bundesstaat Washington will in Kürze täg­lich rund 45.000 Impfungen verteilen. Der Gou­ver­neur senkte inzwischen die Altersgrenze für den Erhalt der Corona-Schutzimpfungen von 70 auf 65 Jahre, so dass jetzt 400.000 weitere Bürger geimpft werden können. Microsoft will laut Smith mit dem Impfzentrum auf seinem Gelände vor allem dabei helfen, große Ka­pa­zi­tä­ten für die Ausgabe von Impfstoffen aufzubauen, um gut vorbereitet zu sein, sobald mehr Impf­do­sen verfügbar sind.