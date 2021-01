Bond, Black Widow & Co.: Verschiebungen schaffen völlig neue Probleme

Corona führt in der Filmbranche zu Kopfzerbrechen aller Art. Denn die meisten Kinos sind derzeit geschlossen, weshalb viele Studios ihre Pro­duktionen entweder ins Streaming bringen oder verschieben. Doch das hat immer größere Folgen für Filme aller Art.

Keine Zeit für Kinos

Auch Handlungsstränge können ein "Ablaufdatum" haben

Die Pandemie hat nachhaltige Auswirkungen auf Hollywood und die Filmstudios versuchen auf unterschiedliche Weise, auf die Krise zu reagieren. Warner Bros. veröffentlicht bekanntlich alle seine 2021-Filmstarts auf HBO Max (derzeit wird noch verhandelt, was mit Dune passiert). Andere Studios verschieben ihre Blockbuster und der Medienkonzern Disney macht beides.Und so warten und warten wir auf die Starts von erwarteten Megahits wie Black Widow und Top Gun 2, denn diese sollen nach Möglichkeit unbedingt im Kino laufen. Der vielleicht prominenteste Vertreter der Verschiebe-Fraktion ist der neue James Bond-Streifen mit dem Titel Keine Zeit zum Sterben. Wie wir gestern berichtet haben , kämpft der neue Bond mit einem Problem, das noch im Vorjahr nicht absehbar war: Denn eigentlich sollte der im Original "No Time To Die" genannte Streifen bereits Anfang 2020 in die Kinos kommen, laut derzeitigem Stand wird James Bond aber erst am 8. Oktober 2021 in die Kinos zurückkehren.Das bedeutet, dass eineinhalb Jahre zwischen ursprünglichem und geplanten Termin liegen werden. Und das führt dazu, dass viele der Produkte, für deren Product Placement die jeweiligen Unternehmen viel Geld gezahlt haben, nicht mehr aktuell sind.Wie die britische Sun schreibt, sagte ein Insider der Zeitung: "Einige dieser Dinge waren die allerneuesten Modelle, als sie mit den Dreharbeiten begannen. Aber wenn der Film jetzt herauskommt, wird es so aussehen, als ob Daniel Craig und alle anderen Darsteller etwas nutzen, das schon seit Ewigkeiten draußen ist. Das ist nicht wirklich der Sinn dieser Deals."Im Fall von eher zeitlosen Produkten wie Uhren, Champagner und Kleidung spielt das eine kleinere Rolle. Problematisch wird es aber für Technik: Denn im Film sind Nokia 8.3 5G und Nokia 7.2 zu sehen, ersteres ist ein Vorjahresmodell, letzteres kam sogar bereits 2019 heraus.Für die Macher bedeutet das nun Arbeit: Denn sie müssen die entsprechenden Passagen, in denen die jeweiligen Produkte zu sehen sind, entweder nachdrehen oder auf sonstige Weise bearbeiten - also schneiden oder digital nachbearbeiten.Andere Filme werden derartige Probleme nicht oder zumindest im einem geringeren Umfang haben. Bei Dune etwa spielen Produktplatzierungen sicherlich keine Rolle, es ist aber vorstellbar, dass man auch bei beispielsweise Top Gun 2 nacharbeiten muss.Disney hat indes mit anderen Fragen zu kämpfen: Denn das Marvel Cinematic Universe (MCU) arbeitet nach bestimmten Regeln, also dass Inhalte und sogar Anspielungen wie Easter Eggs über Filme hinweg ineinandergreifen. Das bedeutet aktuell aber, dass sich mit dem Start von TV-Serien auf Disney+ womöglich inhaltliche Probleme ergeben, etwa dann, wenn in Black Widow ein essentieller Charakter oder Handlungsstrang eingeführt wird. Eine wohl un­ver­meid­li­che neuerliche Verschiebung wäre für den Film auf das gesamte MCU bezogen pro­ble­ma­tisch - und könnte Disney womöglich dazu zwingen, Black Widow doch auf Disney+ zu veröffentlichen.