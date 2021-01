Microsofts Xbox Live Gold lebt weiter, wird aber signifikant teurer

Es gab zuletzt immer wieder Gerüchte und Berichte, dass Microsoft den Xbox Live Gold genannten Online-Spiele-Dienst einstellt. Grund war u. a., dass bestehende Prepaid-Karten aus dem Verkauf genommen worden sind. Nun ist klar warum: Xbox Live Gold bleibt, wird aber teurer.

Preis verdoppelt sich für Neukunden

Die Spiele-Flatrate jetzt für 1 Euro ausprobieren

Microsoft setzt seit bereits längerem erfolgreich auf seinen Xbox Game Pass, dieser bietet in der Ultimate-Variante alles, was man aus Redmond zum Thema Gaming bekommt bzw. was das Gamer-Herz begehrt - also Microsofts Spiele-Abo für Konsole, PC und Mobil-Streaming, dazu kommt noch Xbox Live Gold, das ist in Xbox Game Pass Ultimate ebenfalls inkludiert. Das alles kostet regulär 12,99 Euro im Monat, das ist ein sicherlich mehr als fairer Preis für das Gebotene.Xbox Live Gold, das seit bereits 18 Jahren existiert, bietet hingegen nur den Zugang zu Online- bzw. Multiplayer-Funktionen und bietet pro Monate einige wenige kostenlose Games, die man während eines Abos (dauerhaft) nutzen kann, wenn man sie sich einmal geholt hat. Das Ganze kostete bisher 6,99 Euro im Monat, 19,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für zwölf Monate.Deshalb fragen sich viele schon lange, wann Microsoft endlich das veraltete Xbox Live Gold einfach einstellt. Denn natürlich will das Unternehmen, das möglichst viele Menschen Xbox Game Pass Ultimate abonnieren. Doch Microsoft hat nun etwas gemacht, dass Verwunderung bei Branchenkennern auslöst: Man hat den Xbox Live Gold-Zugang nicht abgeschafft, sondern hat dessen Preis erhöht.Und das signifikant: Denn künftig kostet ein Monat 10,99 Dollar, drei Monate sind für 29,99 Dollar zu haben und sechs Monate 59,99 Dollar zu haben (Euro-Preise liegen noch nicht vor, es dürfte hier aber die übliche 1:1-Umrechnung geben). Wer bereits Xbox Live Gold für sechs oder zwölf Monate abonniert hat, ist vorerst nicht betroffen, hier verlängert sich ein Abo zunächst ohne Anhebung des Preises.Die neuen Preise gelten also aktuell nur für Neukunden. Bestandskunden können außerdem Monate, die sie noch über Xbox Live Gold haben, in Xbox Game Pass Ultimate umwandeln und das ohne zusätzliche Kosten (elf Monate Gold ergeben elf Monate Ultimate).