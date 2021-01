Xbox Series X & PC: Microsoft stellt seine Spiele-Highlights 2021 vor

In diesem Jahr soll sich nicht nur die Verfügbarkeit der Xbox Series X verbessern, Microsoft möchte Spieler auch mit passenden Exklusivtiteln versorgen. Dafür geben die Redmonder jetzt einen Ausblick auf die High­lights 2021, die exklusiv für die Xbox und Windows 10 erscheinen.

Halo Infinite, Flight Simulator für die Xbox, The Medium und Co.

Xbox Series X/S und Windows 10: Exklusive Spiele-Highlights 2021

Adios - 2021

The Artful Escape - 2021

The Ascent - 2021

The Big Con - 2021

CrossfireX - 2021

Dead Static Drive - 2021

Echo Generation - 2021

ExoMecha - 2021

Exo One - 2021

The Gunk - 2021

Halo Infinite - 2021

The Last Stop - 2021

Lake - 2021

Little Witch in the Woods - 2021

The Medium - 28. Januar 2021

Microsoft Flight Simulator - Sommer 2021

Psychonauts 2 - 2021

RPG Time - 2021

Sable - 2021

Scorn - 2021

She Dreams Elsewhere - 2021

Shredders - 2021

Song of Iron - 2021

Tunic - 2021

Twelve Minutes - 2021

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy - 2021

Warhammer 40K: Darktide - 2021

Way to the Woods - 2021

The Wild at Heart - 2021

The Yakuza Remastered Collection - 28. Januar 2021

Yakuza 6: The Song of Life - 25. März 2021

Die Spiele-Flatrate für Konsolen und PCs

Da das Coronavirus samt Lockdown auch die nächsten Monate unseren Alltag beeinflussen wird, dürfte in der Freizeit vieler Xbox-Besitzer genug Platz für neue Spiele sein. In einem kürzlich veröffentlichten Blog-Artikel stimmt Microsoft deshalb auf das Jahr 2021 ein, für das man schon jetzt über 30 Titel angekündigt hat, die "exklusiv" für die Xbox Series X, Series S und kompatible Xbox One-Konsolen erscheinen sollen. Die Eigenproduktionen der Xbox Game Studios werden dabei bekanntlich nicht nur Teil der Game-Pass-Flatrate, sondern via Play-Anywhere-Funktion auch auf Windows 10-PCs spielbar sein.Zwar halten sich die Redmonder mit finalen Release-Terminen zurück, die sich aufgrund der Covid-19-Beschränkungen stets verschieben können, doch können Gamer in diesem Jahr mit diversen Highlights rechnen. Zu ihnen gehört auch das lang erwartete Halo Infinite , das ei­gent­lich bereits zum Launch der Xbox Series X im November 2020 ausgeliefert werden sollte. Aktuell rechnet man mit einem Startschuss im dritten oder vierten Quartal 2021. Als weitere namhafte Spiele werden Titel wie The Medium, Psychonauts 2, Warhammer 40K: Darktide und die Konsolen-Portierung des Microsoft Flight Simulator aufgeführt.Wer bereits in dieser Woche mit neuen Games durchstarten will, kann sich ab dem 20. Januar mit Agent 47 durch das neue Hitman 3 schlei­chen oder den Xbox Game Pass nach frischen Inhalten durchstöbern. Zum Jahresauftakt wurden unter anderem Torchlight 3, Injustice 2 und das Season-Update für eFootball PES 2021 der Spiele-Flatrate hinzugefügt. Nachfolgend findet ihr die vollständige Liste an Titeln, die Microsoft in diesem Jahr "exklusiv" für die Xbox-Familie und den Game Pass ver­öf­fent­li­chen möchte.