Microsoft Flight Simulator: Xbox One-Portierung ist noch nicht vom Tisch

Die Rückkehr des Flugsimulators von Microsoft verzückt PC-Spieler seit dem vergangenen Sommer und seither warten auch Besitzer eine Xbox-Konsole darauf, dass der Flight Simulator endlich bei ihnen landet. Diese Version kommt auch, betrifft aber vorerst nur die Xbox Series X/S

Per Cloud in die Wolken

Doch es gibt Hoffnung, dass auch die gute alte Xbox One eine Portierung bekommt. Denn Jörg Neumann, Chef des Microsoft Flight Simulator, hat in einem Interview mit Eurogamer eine Old-Generation-Version explizit nicht ausgeschlossen. Zwar gebe es natürlich auf der alten Xbox-Konsole technische Limitierungen, die eine Herausforderung darstellen, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass der Flight Simulator auf der Xbox One kategorisch ausgeschlossen ist.Neumann dazu: "Ich denke, es ist eine Sache des Timings. Offensichtlich spielt der Speicher eine Rolle. Sicherlich braucht man für Ultra-Settings einen großen PC - nun, das ist viel, viel mehr Speicher als das, was man auf einer Xbox One zur Verfügung hatte."Das ist aber eine Reise, die laut Neumann aber noch nicht abgeschlossen ist. Zunächst will Microsoft die Version für Xbox Series X und S fertigstellen "und danach schauen wir weiter. Wir schließen niemals Türen, und es gibt andere Optionen, obwohl es noch etwas zu früh ist, darüber zu sprechen."Was diese Optionen sind, verrät er nicht. Man benötigt aber wohl nicht viel Fantasie, um in diesem Zusammenhang auf xCloud zu kommen. Denn mit einer gestreamten und womöglich speziell auf die Konsole optierten Version des Flight Simulator könnte man technische Limitierungen umgehen.Klar ist nur eines: Eine native oder auch gestreamte Version darf keine signifikanten Einbußen des Flight Simulator-Erlebnisses aufweisen. Neumann meint aber, dass eine 1:1-Portierung nicht möglich seu: "Es muss sehr ähnlich sein. Ist es genau dasselbe? Nun, es kann nicht genau dasselbe sein, weil das nicht umsetzbar ist."