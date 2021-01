Microsoft rudert bei Preiserhöhung von Xbox Live Gold zurück

Microsoft hat in der zurückliegenden Woche mit einer kräftigen Preis­steigerung für Xbox Live Gold nicht nur für Ärger bei den Betroffenen, sondern für einen kleinen Shitstorm gesorgt. Nun rudert das Unter­nehmen zurück und entschuldigt sich.

Schnelle Reaktion von Microsoft

Preise wieder zurück auf "normal"

Die Spiele-Flatrate jetzt für 1 Euro ausprobieren

Während man lange Zeit darauf gefasst war, das Microsoft den Dienst einfach beenden wird, hatte der Konzern den Preis für Neukunden einfach verdoppelt. Nach der Bekanntgabe der neuen Preise für Xbox Live Gold kam es wie es kommen musste - Xbox-Fans beschwerten sich lautstark in den sozialen Netzwerken und stellten die berechtigte Frage, was Microsoft zu einer so starken Verteuerung bewegt.Dass sich die Xbox Live Gold-Nutzer ihrem Ärger Luft machten, zeigte recht schnell Wirkung. Innerhalb von wenigen Stunden hat der Konzern die Preiserhöhung zurückgenommen und sich entschuldigt Xbox Live Gold bietet den Zugang zu Online- und Multiplayer-Funktionen. Dazu kommen einige wenige kostenlose Games, die man während seines bestehenden Abos dauerhaft nutzen kann, wenn man sie sich einmal geholt hat. Der Preis liegt nun wieder wie zuvor bei 6,99 Euro im Monat, 19,99 Euro für drei Monate und 59,99 Euro für zwölf Monate. Microsoft hatte die Monats-und Quartalspläne erhöhen wollen, und angekündigt, künftig pro Monat 10,99 Dollar und für das drei Monat-Abo 29,99 Dollar zu berechnen. Zur Bekanntgabe der deutschen Preise kam es nun gar nicht.