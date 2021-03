Xbox Live: Microsoft möchte seinen Dienst anscheinend umbenennen

Den Microsoft-Dienst Xbox Live gibt es inzwischen seit nahezu 20 Jahren. Seit der Einführung im November 2002 hat Microsoft den Service nicht mehr umbenannt. Nun soll Xbox Live offenbar einen neuen Namen er­hal­ten. Bei einigen Nutzern kommt das Branding bereits zum Vorschein.

Xbox Live Gold könnte bald verschwinden

Die Konsolen-Besitzer berichten, dass bei ihnen anstelle des bekannten "Xbox Live"-Schrift­zugs jetzt "Xbox Network" auf dem Dashboard angezeigt wird. Bislang hat Microsoft noch nicht offiziell angekündigt, dass Xbox Live umbenannt und zukünftig unter einer neuen Be­zeich­nung geführt werden soll. Es wäre denkbar, dass die Redmonder zunächst testen, wie der neue Name in nächster Zeit von der Xbox-Community aufgenommen wird.Wie aus einem Tweet von Tom Warren hervorgeht, kommt der "Xbox Network"-Schriftzug nicht nur auf dem Dashboard, sondern auch beim Hochladen eines Inhalts zum Vorschein.Bei der Umbenennung in Xbox Network könnte es sich nicht um den einzigen Schritt handeln, den Microsoft für Xbox Live geplant hat. Es wäre denkbar, dass das Gold-Abonnement zukünftig der Vergangenheit angehört und vollständig durch den Xbox Game Pass ersetzt wird. Zuletzt hatte Microsoft die Einstellung des Dienstes dementiert und versucht, eine Preis­er­höh­ung durchzusetzen. Das Rebranding zu Xbox Network würde dem Redmonder Konzern allerdings einen Anlass geben, das Abonnement zu überarbeiten oder vom Netz zu nehmen.Über die Gründe für die Umbenennung von Xbox Live kann zum aktuellen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Womöglich hält Microsoft das "Live" im Namen inzwischen für redundant, da die meisten Xbox-Konsolen heute ohnehin mit dem Internet verbunden sein dürften.