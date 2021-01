Neues Energielabel kommt: Klasse A wird man bald vergeblich suchen

Nur noch wenige Wochen hat das Energie-Label in seiner bisherigen Form Bestand. Ab dem 1. März wird es von einer überarbeiteten Einstufung abgelöst. Dann ist vor allem die Zeit der mehrfachen Plus-Wertungen hinter dem A vorbei.

Anfangs hohe Hürden

Offizielle Informationen der EU

Die Einführung des neuen Labels für Elektrogeräte wurde bereits vor geraumer Zeit be­schlos­sen. Jetzt steht die Einführung in der gesamten Europäischen Union unmittelbar bevor. Verbraucher sollten sich dann ab März besser über die neuen Deklarationen informieren, wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, unnötig nach einem vermeintlich sparsameren Gerät zu suchen. Denn wer die alten Wertungen im Kopf hat, kann schnell den Eindruck gewinnen, dass nirgends mehr ein effizientes Elektrogerät zu bekommen ist.Das liegt daran, dass die Hürden für die einzelnen Stufen angehoben wurden. Denn die alten Gruppen wurden von der Realität inzwischen weit überholt. Aus heutiger Perspektive kamen dann schon weniger sparsame Produkte an gute Noten und die besten Effizienzklassen un­ter­schie­den sich im Grunde nur noch in der Zahl der Plus-Zeichen hinter dem A.Nach dem neuen System wird es faktisch erst ein­mal gar keine Geräte geben, die mit der Ener­gie­ef­fi­zienz­klas­se A ausgezeichnet sind. In ei­ni­gen Kategorien wird selbst die Wertung B an­fangs gar nicht zu finden sein. Die Be­din­gun­gen wurden hier so definiert, dass bereits ab­seh­ba­re Entwicklungen, die in den kom­men­den Jahren zur Verfügung stehen wer­den, noch sinn­voll abgebildet werden können. Im Ge­gen­satz zur heute noch gültigen Deklaration kann es also vorkommen, dass man sich für ein Ge­rät entscheidet, dass zwar die Energieeffizienzklasse C aufweist, aber zu den effizientesten Modellen der Klasse gehört.Die Übergangsfrist für die Umstellung ist recht knapp bemessen. Bis Mitte März müssen alle Kennzeichnungen komplett ausgetauscht sein. Viele Hersteller haben daher bereits vor Wo­chen damit begonnen, das neue Label neben dem Alten mitzuliefern. Neben der direkt sicht­ba­ren Einstufung wird das neue Label auch einen QR-Code enthalten, durch den in­te­res­sier­te Verbraucher direkt zur Produktdatenbank der EU geleitet werden, auf der wei­ter­ge­hen­de In­for­ma­ti­o­nen zum Energieverbrauch des Produktes zu finden sind.