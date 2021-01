Cookie-Auswahl soll laut Justizministerium nutzerfreundlicher werden

Internet-Surfer klicken häufig schnell auf das "Akzeptieren" bei Cookie-Bannern, da sie weder Lust noch Zeit haben, die teils zu komplizierten Formulierungen dazu erst durchzulesen. Daher arbeitet das Justiz­ministerium daran, die Einverständniserklärungen zu vereinfachen.

Der Verbraucherschutz-Staatssekretär Prof. Dr. Christian Kastrop findet die Cookie-Hinweise auf Webseiten nicht zielführend, da sie meist zu komplex sind. Geht es nach den Ideen des Ministeriums, können die Cookie-Banner bald ganz anders aussehen - das geht aus einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hervor. Das Justiz­ministerium arbeitet an einer Vereinfachung, die dem Nutzer wieder mehr Klarheit verschaffen soll.Demnach sind die Nutzer mittlerweile so stark an die langatmigen Banner-Hinweise gewöhnt, dass sie sie gar nicht mehr richtig wahrnehmen und in den seltensten Fällen wirklich lesen. Prof. Dr. Kastrop bringt es auf den Punkt: "Als Folge klickt der Verbraucher oft genervt auf ,Akzeptieren‘. Wir wollen das Ablehnen von Cookie-Einstellungen künftig genauso leicht wie das Einwilligen machen."Es geht aber nicht um eine simple Verein­fachung der Texte, sondern auch darum, dass man verhindern will, das Konzerne mit ihren Auswahl­möglichkeiten für Cookies Nutzer beeinflussen. Ein neues Gesetz ist dafür zumindest auf deutscher Ebene übrigens nicht geplant. Im Justizministerium setzt man stattdessen darauf, dass ein Kompetenz­zentrum für verhaltens­wissenschaftliche Verbraucher­forschung gegründet wird, welches sich dann mit solchen Themen auseinandersetzt.Psychologen und Ökonomen sollen in der Gruppe zusammen arbeiten. Allerdings sei derzeit auch denkbar, dass die EU mit einer überarbeiteten Privacy-Richtlinie, die derzeit in Planung ist, die Cookie-Banner auf Dauer umgestalten wird.