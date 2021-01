Microsoft verbessert neue Taskleiste für Windows 10 21H2-Update

Microsoft hat ein weiteres Windows 10-Update im Insider Programm ver­öffentlicht. Es gibt mit Build 21292 eine neue Aktualisierung für den Dev-Channel als Vorschau auf das im Herbst 2021 er­war­tete Windows 10 Feature-Update 21H2.

Wetter-Standort ändern

Microsoft startet das Windows 10 Oktober 2020 Update offiziell

Alle Fragen umfassend beantwortet

Die neue Build­num­mer lautet 21292 (rs_prerelease). Bisher hatte Microsoft im Dev-Channel noch fe_release (21H1) und rs_prerelease angeboten, nun bekommen alle Nutzer im Dev-Channel gleichermaßen das rs_prerelease mit allen neuen Features. Die meisten Änderungen in diesem Build sind Fehlerbehebungen für die überarbeitete Taskbar.Das Update enthält noch einmal ein paar kleine Neuerungen für die überarbeitete Taskbar mit den neuen Anzeige-Features für einen individualisierbaren News-Feed. Neu hinzugekommen ist zum Beispiel die Möglichkeit, den Standort für die Wetter-Abfrage zu ändern. Dazu hat auch die Wetter-App ein Update bekommen.Die aktuellen Wetterbedingungen werden direkt in der Taskleiste angezeigt, so dass man mit nur einem Blick über die Wetterbedingungen auf dem Laufenden bleiben kann. Die in der Taskleiste angezeigten Wetterinformationen werden im Laufe des Tages aktualisiert. Mit einem Klick auf die Wetterkarte öffnen sich die Vorhersagen auf interaktiven, animierten Karten.Das neue Update steht allen Insidern zur Verfügung, die sich für den Dev-Channel angemeldet haben. Im Windows Blog gibt es wie gewohnt weiterführende Informationen zu dem neuen Build. Dazu gibt es eine lange Liste Reihe an Fehlerbehebungen und viele Verbesserungen. Es gibt allerdings auch weiterhin eine Vielzahl an bekannten Problemen. Dazu gehören unter anderem Probleme mit Spielen wie State of Decay 2 oder Assassins Creed. Weitere Fehler lauern bei Miracast, beim Vergrößern von Fenstern und bei der Anzeige der neuen Taskbar.