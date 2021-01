Microsoft startet Windows 10 Build für 21H1-Update mit neuer Taskbar

Microsoft hat nach der gut dreiwöchigen Weihnachtspause ein Windows 10-Update im Insider Programm veröffentlicht. Es gibt jetzt ein neues Build für den Dev Channel als Vorschau auf das für das im Frühjahr 2021 erwartete Windows 10 Feature-Update 21H1

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das Update ist vollgepackt mit Neuerungen - und es steht nun allen Insidern zur Verfügung, die sich für den Dev-Channel angemeldet haben. Im Windows Blog gibt es wie gehabt weiterführende Informationen zu dem neuen Build. Laut Windows-Manager Brandon LeBlanc gibt es nun auch wieder etwas neues - und zwar in der Taskbar. Dort testet Microsoft jetzt die Anzeige von News, Wette und weiteren Informationen in einer Übersicht.Laut LeBlanc kann man den Feed an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Er schreibt: "Sie können Ihren Feed mit relevanten, auf Sie zugeschnittenen Inhalten personalisieren. Anstatt zwischen Apps oder Ihrem PC und Telefon zu wechseln, um über die Nachrichten und Interessen, die Ihnen wichtig sind auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie jederzeit während des Tages direkt von der Taskleiste aus einen Blick in Ihren Feed werfen, wann immer Sie wollen."Dazu gibt es eine Reihe an Verbesserungen und weiteren Neuerungen. Dazu gehört eine Über­ar­bei­tung der Speicher-Einstellungen, Ver­besser­ungen für das Windows Subsystem für Linux und den allgemeinen Wieder­herstellungs­modus für Windows 10. Die neue Buildnummer lautet 21286 (rs_prerelease). Bisher hatte Microsoft im Dev-Channel noch fe_release und rs_prerelease angeboten, nun bekommt jeder Nutzer im Dev-Channel das rs_prerelease mit allen neuen Features. Die meisten weiteren Änderungen sind Fehlerbehebungen.