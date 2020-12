Windows 10: Microsoft testet Voice Launcher im aktuellen Insider-Build

Das Redmonder Unternehmen Microsoft integriert derzeit einige Features, die ursprünglich für Windows 10X konzipiert wurden, in die aktuellsten Insider-Builds seines Desktop-Betriebssystems. Nun wird der neue Voice Launcher getestet. Hiermit lassen sich Sprachsuchen durchführen.

'Windows Voice Typing' in der Touchscreen-Tastatur

Feature noch nicht überall verfügbar

Sprachsuche kann in den Einstellungen deaktiviert werden

Windows 10: Kumulativer Patch

Einem Bericht von Windows Latest zufolge haben Windows 10-Nutzer schon seit Sep­tem­ber die Möglichkeit, ein "Windows Voice Typing" genanntes Feature zu nutzen, um Suchen im Datei-Explorer sowie im Start­me­nü via Spracheingabe durchzuführen. Nun wurde die Funk­tion nicht nur in die Touchscreen-Tastatur, sondern auch in einen Voice Launcher integriert.Die Spracheingabe soll automatisch an allen Stellen des Betriebssystems zum Einsatz kom­men, wo ein Textfeld, das die Windows Search-API verwendet, zum Vorschein kommt. Al­ter­na­tiv kann die Funktion auch mit Hilfe der Tas­ten­kom­bi­na­tion "Windows + H" angezeigt werden.Das Feature wird momentan in der neuesten Insider-Version von Windows 10 getestet. Bisher ist die Sprachsuche allerdings erst in bestimmten Regionen verfügbar. Hierzu zählen die USA, Großbritannien, Australien, Indien, Frankreich, Kanada, Brasilien, Deutschland, Italien, Japan und China.Wer keinen Gefallen an der Sprachsuche findet, kann das Feature über die Einstellungen des Betriebssystems deaktivieren. Ab dem Windows 10 Oktober 2021 Update (20H2) könnte die Funktion aber standardmäßig aktiviert sein, sodass die Abschaltung manuell erfolgen muss.