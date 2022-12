PhraseExpress - Textbausteine systemweit einfügen

Praktisches Werkzeug

Schneller schreiben durch SmartComplete

Mehr Funktionen in der Enterprise Edition

PhraseExpress 16.0.179 vereinfacht die Eingabe häufig wiederkehrender Texte am PC, indem es Textbausteine in einer Datenbank sammelt, welche Sie dann in beliebige Programme einfügen können. Weitere Funktionen wie eine systemweite Rechtschreibkorrektur und eine automatische Wortvervollständigung runden den Funktionsumfang ab.PhraseExpress eignet sich daher zum Beispiel zum schnellen Einfügen von Signaturen, Adressen oder häufig verwendeten Floskeln und kann in beliebigen Anwendungen wie Textverarbeitungs- oder E-Mail-Programmen verwendet werden. Textbausteine müssen nicht nur aus bloßem Text bestehen, sondern können auch Formatierungen, Bilder und Tabellen enthalten.Sämtliche Textschnipsel speichert PhraseExpress in einer übersichtlichen Ordnerstruktur, sodass Sie auch bei einer größeren Zahl an Einträgen nicht den Überblick verlieren. Der Datenbestand kann sogar mit anderen Nutzern über das Netzwerk geteilt werden.Texte fügen Sie entweder über Tastenkombinationen oder ein Auswahlmenü mit sämtlichen Einträgen ein. Dieses kann dabei sogar so konfiguriert werden, dass bestimmte Einträge nur in zuvor definierten Programmen verfügbar sind.Kürzel können beim Tippen systemweit automatisch durch einen festgelegten längeren Text ersetzt werden. Beispielsweise wandelt PhraseExpress "mfG" dann in "mit freundlichen Grüßen" um. Durch das intelligente SmartComplete-Feature schlägt das Tool auf Grundlage spezieller Algorithmen passende Textbausteine vor, sobald Sie die ersten Buchstaben eintippen. Darüber hinaus kann es Tippfehler beim Schreiben erkennen und automatisch korrigieren. Dabei berücksichtigt es auch individuelle Schreibfehler des Anwenders.In der Enterprise Edition enthält PhraseExpress zusätzlich einen Dokumentengenerator, mit dem sich komplette Dokumente wie etwa Verträge, Gutachten oder Berichte aus Textbausteinen generieren lassen. Eine Erweiterung für Outlook analysiert zudem den Inhalt von E-Mails und erstellt automatische Antworten.PhraseExpress kann für private Zwecke kostenlos genutzt werden. Nach 30 Tagen erscheinen jedoch Lizenzierungshinweise bei der Verwendung bestimmter Funktionen. Für den gewerblichen Einsatz stehen drei unterschiedliche Programmversionen mit unterschiedlichem Funktionsumfang zum Kauf bereit.