Vorwürfe gegen Sony: Marke PlayStation stehe in Japan vor 'Niedergang'

Der japanische Spiele-Markt ist traditionell fix in der Hand der heimischen Konzerne Sony und Nintendo, Microsoft ist im Land der aufgehenden Son­ne de facto nicht existent. Doch dem PlayStation 5-Hersteller wird nun vorgeworfen, den Heimatmarkt zu vernachlässigen.

Geringe Verkäufe der PlayStation 5

Großes Versprechen an das Next-Gen-Gaming

Es ist alles andere als ein Geheimnis oder gar eine Überraschung, dass japanische Kunden ausschließlich japanische Konsolen kaufen und das bereits seit Jahrzehnten. Dennoch ist Japan ein verhältnismäßig kleiner Markt, jedenfalls im Vergleich zu Nordamerika.Laut Hideki Yasuda, Analyst beim Ace Economic Research Institute (via VGC ), hat das aktuell zur Folge, dass Sony seinen Fokus auf den lukrativen Überseemarkt gelegt hat und seine Heimat nicht länger wichtig nimmt. Das belegt Yasuda auch mit Zahlen, denn in den ersten sechs Wochen der Verfügbarkeit hat Sony gerade einmal 240.000 Stück der PS5 verkauft. Das ist laut dem Analysten weniger als bei allen PlayStation-Konsolen zuvor (mit Ausnahme der PSP).Yasuda kommt deshalb zu einem harschen Zwischenfazit und meint, dass "Sony Japan nicht ernst nimmt" und die Marke PlayStation einen "entscheidenden Niedergang" erleben müsse. "Der Gesamtabsatz von 240.000 Stück ist der mit Abstand niedrigste in der Geschichte der PlayStation-Heimkonsolen", so der Analyst. "Sollte sich das fortsetzen, würden die Lebenszeitverkäufe der PS5 vielleicht bei weniger als der Hälfte der PS4 enden."Seiner Aussage nach habe man beim Ace Eco­no­mic Research Institute nicht das Gefühl, dass Sony Pläne für einen Erfolg am ja­pa­ni­schen Markt habe. Natürlich weiß auch Yasuda, dass die geringen Stückzahlen mit den anhaltenden Lieferschwierigkeiten zusammenhängen, meint aber, dass die Verkäufe dennoch enttäuschend seien - unter anderem, weil nachproduzierte Konsolen eher in den USA landen als in Japan.Der Analyst kritisiert auch den Umstand, dass sich Sony erstmals entschieden hat, in Japan das Controller-Layout an den Westen anzupassen, damit wurde das X zum Standard-Aus­wahl-Button (statt dem Kreis). Sony-Chef Jim Ryan dementierte, dass man Japan ver­nach­läs­si­ge und teilte mit: "Die Haltung von Sony ist, dass der japanische Markt weiterhin un­glaub­lich wich­tig für uns ist. Ich würde auch anmerken, dass wir ein Statement abgegeben haben, indem wir in Japan am gleichen Tag wie in den USA starten, und das ist nicht das, was wir mit der PS4 gemacht haben."