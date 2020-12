Sky: HBO Max wird auch 2021 nicht in Deutschland verfügbar sein

Nachdem die Ankündigung, dass WarnerMedia im kommenden Jahr die eigenen Filme parallel zum Kinostart auch auf HBO Max anbietet, vor ei­nigen Tagen für große Aufregung in der Kinowelt sorgte, wird der Stream­ing­dienst 2021 in Deutschland nicht zugänglich sein.

Kein Kino-Start auf der Couch

Warner Bros. gab anfang des Monats bekannt, alle selbst produzierten Filme zeitgleich so­wohl im Kino als auch auf dem ebenfalls zum WarnerMedia-Konzern gehörenden Stream­ing-Dienst HBO Max zu veröffentlichen. Eine neuerliche Meldung bedeutet nun aber schlechte Neu­ig­kei­ten für alle deutschen Fans des Heim-Kinos: HBO-Max kommt 2021 zwar nach Eu­ro­pa, wird in Deutschland allerdings nicht verfügbar sein. Grund dafür ist der weiterhin be­ste­hen­de Exklusivvertrag zwischen WarnerMedia und Sky.Wie Sprecher von WarnerMedia und Sky dem Spiegel bestätigt haben, schließt der ge­plan­te Einstieg in den europäischen Markt Deutschland nicht mit ein. HBO Max werde 2021 hier­zu­lan­de nicht starten und der zuletzt im Oktober 2019 erneuerte Vertrag zwischen War­ner­Me­dia und Sky, welches in Deutschland die Exklusivrechte an zahlreichen HBO-Serien be­sitzt, habe weiterhin Bestand.Neben dem bereits am ersten Weih­nachts­fei­er­tag startenden "Wonder Woman 1984" sind für das kommende Jahr 17 weitere Filme geplant, welche parallel sowohl im Kino als auch auf HBO Max anlaufen werden. Deutsche Film-Fans müssen sich somit für Streifen wie "Godzilla vs. Kong", "The Suicide Squad", "Dune" oder den vierten Teil der "Matrix"-Reihe entweder meh­re­re Monate gedulden oder den alt­be­währ­ten Gang ins Kino antreten - sofern diese an­ge­sichts der anhaltenden COVID-19-Pan­de­mie ihre Säle öffnen dürfen.HBO Max soll in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres im Rest Europas starten. Welche Pläne WarnerMedia auch im Hinblick auf das Auslaufen des Vertrages zwischen dem Un­ter­neh­men und Sky, für den deutschen Markt hat, ist noch nicht bekannt.