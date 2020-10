Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im November 2020

Amazon gibt seine neuen Film- und Serien-Highlights bekannt, die für Nutzer des Streaming-Dienstes Prime Video im November ausgestrahlt werden. Unser kompakter Überblick zeigt euch in bekannter Manier alle Neustarts und Premieren des kommenden Monats.

Neue Serien bei Amazon Prime Video im November 2020

The Handmaid‘s Tale - Staffel 3 ab 01. November

El Presidente - Staffel 1 ab 06. November

The Pack - Staffel 1 (OV/OmU) ab 20. November

Motherland: Fort Salem - Staffel 1 ab 20. November

Neue Filme bei Amazon Prime Video im November 2020

Weiter, immer weiter! ab 01. November

Jexi ab 02. November

96 Hours ab 02. November

Trance ab 03. November

Ferro ab 06. November

Enkel für Anfänger ab 06. November

Sonic The Hedgehog ab 07. November

The Grand Budapest Hotel ab 08. November

King Arthur ab 10. November

Dying of the Light - jede Minute zählt ab 12. November

Unbreakable - Unzerbrechlich ab 14. November

Happy Death Day 2U ab 15. November

Klopp: The Inside Story ab 16. November

Vielleicht, vielleicht auch nicht ab 19. November

Der Hund Bleibt ab 20. November

Die Wand ab 20. November

Pearl Harbor ab 21. November

8 Mile ab 22. November

Jede Sekunde zählt - The Guardian ab 23. November

City of Abduction - Die Entführung der Camila Couto ab 24. November

Deepwater Horizon ab 24. November

Friendsgiving ab 25. November

Uncle Frank ab 25. November

Wir ab 25. November

Why Him? ab 27. November

Independence Day ab 28. November

Independence Day: Wiederkehr ab 28. November

Der Teufel trägt Prada ab 29. November

Pathfinder - Fährte des Kriegers ab 30. November

25 km/h ab 30. November

Im November 2020 geht Amazon Prime Video mit insgesamt vier neuen Serien und Staffeln an den Start. Zu den so genannten Originals und Exklusives gehören die deutsche Syn­chron­fassung der FIFA-Korruptionsskandal-Serie El Presidente und der Hexen-Serie Motherland: Fort Salem. Außerdem zeigt man auf der Streaming-Plattform die olympische Gold­me­dail­len­ge­win­ne­rin Lindsey Vonn in The Pack, wie sie mit zwölf Hundeteams Abenteuer über mehrere Kontinente hinweg bestreitet.Zu den eigens produzierten Amazon-Filmen gehören hingegen das Drama Uncle Frank und ein Dokumentarfilm über den Künstler Tiziano Ferro. Weiterhin gewährt man mit "Weiter, immer weiter!" einen Einblick in die Organisation der DFL und die Neuausrichtung der Fuß­ball-Bundesliga in Zeiten der Coronavirus-Pandemie. Zu Wort kommen dabei unter anderem Funktionäre wie Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Hans-Joachim Watzke sowie Spieler und Trainer wie Thomas Müller, Manuel Neuer und Joachim Löw.Abseits der Originals und Exklusives konnte sich Amazon Prime Video eine Vielzahl an Li­zenz­ti­teln sichern. So streamt man im November zum Beispiel Filme wie Sonic The Hedge­hog, Deepwater Horizon und Dying of the Light. Außerdem werden Klassiker wie The Grand Budapest Hotel, 8 Mile, Der Teufel trägt Prada, Pearl Harbor und die Independence Day-Reihe in das Programm aufgenommen. Zum Kaufen und Leihen stehen abschließend Filme wie Marie Curie und neue Staffeln von The Good Doctor und Grey‘s Anatomy bereit.