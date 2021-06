Sky Sport News HD wird Ende Juli wieder kostenpflichtig

Sky wird nach fünf Jahren seinen bisher frei und kostenlos verfügbaren Sender "Sky Sport News HD" wieder hinter die Paywall stecken. Der Sender wird Bestandteil des Entertainment Pakets sowie bei Bestellung eines Sky Tickets empfangbar.

Das heißt, dass Fans des Senders künftig dafür zahlen müssen, wenn sie noch keine Sky-Kunden sind oder kein entsprechendes Paket gebucht haben. Gründe für die Abkehr von dem Gratis-Angebot nennt der Anbieter nicht. In der Pressemeldung von Sky klingt das alles ganz positiv: "Mehr als Sportnachrichten: Sky Sport News ist ab Ende Juli wieder exklusiv für alle Kunden empfangbar", schreibt Sky. Dass damit aber auch einhergeht, dass viele Nutzer des kostenlosen Angebots jetzt in die Röhre gucken, wird ausgelassen.Bei dem Sport-Sender selbst ist das nun ein erneuter Wechsel des Modells. Denn 2011 war "Sky Sport News HD" ursprünglich als Bezahlangebot gestartet. 2016 befreite Sky den Sport-Sender dann aus der Paywall und sah das auch als eine gute Werbung für sich.Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Durch das Schaufenster im Free-TV konnten in den vergangenen Jahren alle Sportfans in Deutschland einen Blick in die Welt von Sky Sport werfen und sich persönlich von der Qualität unseres Sportangebots überzeugen. Mit der Rückkehr in das Sky Abonnement dürfen sich unsere Kunden neben der neuen Exklusivität in Zukunft auf noch mehr exklusive News, Hintergründe und vor allem Live-Fenster in aktuelle Sky-Übertragungen freuen."Die Umstellung erfolgt Ende Juli, also noch vor dem Auftaktspiel der 2. Bundesliga der neue Fußballsaison und bevor die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet werden. Beides gibt es dann nicht mehr kostenlos mit Sky zu sehen. In rund zwei Monaten ist also Schluss mit Gratis "Sky Sport News HD".