Netflix: Das sind die neuen Serien und Filme im November 2020

Viele Eigenproduktionen und der Start in das Weihnachtsgeschäft

Übersicht der Netflix-Serien und -Filme im November

The Greatest Showman ab 01. November

Felix Lobrecht: Hype ab 3. November

Spongebob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung ab 5. November

Bad Banks: Staffel 2 ab 10. November

Was wir wollten ab 11. November

Spider-Man: A New Universe ab 11. November

Du hast das Leben vor dir ab 13. November

Jingle Jangle Journey: Abenteuerliche Weihnachten! ab 13. November

The Crown: Staffel 4 ab 15. November

Prinzessinnentausch: Wieder vertauscht ab 19. November

Feuer in der Stimme ab 20. November

Shawn Mendes: In Wonder ab 23. November

Hillbilly-Elegie ab 24. November

The Christmas Chronicles: Teil Zwei ab 25. November

Assassin's Creed ab 27. November

Sugar Rush Christmas ab 27. November

American Horror Story: 1984 ab 28. November

The Girl in the Spider's Web ab 30. November

Im Vorfeld des kommenden Monats November gibt Netflix die ersten Filme und Serien bekannt, die man Abonnenten ab nächster Woche zum Streamen und Herunterladen bereitstellen wird. Nach bekannter Manier veröffentlicht der bekannte Video-Streaming-Dienst zwar einen knapp vierminütigen Trailer mit seinen November-Highlights, bleibt Interessenten jedoch eine vollständige Auflistung aller Neu­starts weiterhin schuldig. Ob diese im Laufe der Woche noch nachgereicht wird, ist bisher nicht bekannt. Für einen ersten Vor­ge­schmack konzentriert sich Netflix somit auf insgesamt 18 Streifen, unter denen sich einige sehenswerte Blockbuster befinden.In Hinsicht auf neue Serien werden unter anderem die zweite Staffel von Bad Banks und die vierte Staffel von The Crown ausgestrahlt. Den November-Auftakt scheinen bei Netflix hingegen The Greatest Showman aus dem Jahr 2017 mit Hugh Jackman, Zac Efron und Zendaya sowie eine neue Stand-Up-Comedy von Felix Lobrecht zu übernehmen. Zudem konnte sich der Streaming-Anbieter die Rechte am neuen Spongebob Schwammkopf-Film sichern, der eigentlich im Sommer dieses Jahres in den Kinos ausgestrahlt werden sollte. Weiterhin sehen Netflix-Nutzer das Ron Howard-Drama Hillbilly-Elegie mit Glenn Close und Amy Adams sowie Assassin's Creed und American Horror Story: 1984.Abschließend wird es auch bei Netflix bereits im November weihnachtlich. So erscheint zum Beispiel der Weihnachtsmusical-Film Jingle Jangle Journey mit Forest Whitaker und Keegan-Michael Key und der zweite Teil von The Christmas Chronicles mit Kurt Russell und Goldie Hawn. Zudem ist Vanessa Hudgens in einer Fortsetzung von Prinzessinnentausch zu sehen. Wer die weihnachtliche Stimmung im November noch nicht teilt, kann sich alternativ dazu auf Filme wie Spider-Man: A New Universe, Du hast das Leben vor dir und Was wir wollten freuen.