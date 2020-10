Neu auf Disney+: Das sind die Filme und Serien im November 2020

Für den November kündigt der Streaming-Dienst Disney+ den Neustart von über 35 Filmen und Serien an. Darunter befinden sich Highlights wie neue Folgen von The Mandalorian und Die Simpsons sowie Marvel-Dokus und ein laut Disney "Deutsches Film-Feuerwerk".

Highlights auf Disney+ im November 2020

Onward: Keine halben Sachen ab 6. November

Und jetzt: Die Muppets! ab 6. November

Greatest Showman ab 13. November

LEGO Star Wars Holiday Special ab 17. November

Die wunderbare Welt von Micky Maus ab 18. November

Marvels 616 ab 20. November

Noelle ab 27. November

Die Simpsons (Staffel 31) ab 27. November

Feindselige Erde - Anpassen oder sterben (Staffel 1) ab 6. November

Runaways (Staffel 2) ab 6. November

Sei fancy mit Nancy Clancy! (Staffel 1) ab 6. November

Mein Geist rockt! (Staffel 1) ab 13. November

Baymax - Robowabohu in Serie (Staffel 2) ab 20. November

Die wilden Kerle 1 - 5 ab 20. November

Elfen helfen - Bahn frei für Santa Claus ab 20. November

Elfen helfen - Weihnachten ab 20. November

Elfen helfen: Mission "Santa" ab 20. November

Prinzessin Lillifee und das kleine Einhorn ab 20. November

Rubinrot (Edelstein-Trilogie Teil 1) ab 20. November

Saphirblau (Edelstein-Trilogie Teil 2) ab 20. November

Smaragdgrün (Edelstein-Trilogie Teil 3) ab 20. November

Sams im Glück ab 20. November

Sams in Gefahr ab 20. November

Once Upon A Time In Wonderland (Staffel 1) ab 20. November

Ultimate Airport Dubai (Staffel 1 - 3) ab 20. November

Amphibia (Staffel 1) ab 27. November

Die Eiskönigin: Olaf taut auf ab 27. November

Gefährliche Wildnis ab 27. November

Geheimnisse der Nazca ab 27. November

Ice Age: Eine coole Bescherung ab 27. November

Zum Leben erweckt 2 - Weihnachten mit Eve ab 27. November

Becoming: Der Weg zum Ruhm

Die Helden der Nation

Die Magie von Disneys Animal Kingdom

Ein Tag bei Disney

The Mandalorian Staffel 2

Erde an Ned (Start Staffel 1)

Seltsam, aber wahr (Staffel 3, alle Episoden)

Im kommenden Monat kramt Disney+ in der Kultkiste und holt unter anderem eine neue Streaming-Serie der Muppets und Die wunderbare Welt von Micky Maus hervor. Letztere Kurzfilm-Serie feiert am 18. November den 92. Geburtstag der Walt Disney-Ikone. Ebenso gibt es zu Beginn des Monats den Pixar-Film Onward: Keine halben Sachen und im Laufe des November ein Lego Star Wars Holiday-Special zu sehen. Kinder und Jugendliche sollen zu­dem mit einem deutschen "Film-Feuerwerk" überzeugt werden und können ab dem 20. No­vem­ber Streifen wie Die wilden Kerle, die Edelstein-Trilogie und zwei Sams-Filme streamen.Vorzeitliche Weihnachtsstimmung wird zudem von Anna Kendrick in Noelle und mit Zei­chen­trick- sowie Animationsfilmen wie Elfen helfen und Olaf taut auf (Eiskönigin) verbreitet. Zu den Highlights zählen weiterhin die 31. Staffel der Simpsons und alle Doku-Episoden von Marvels 616. Für viele Disney+-Nutzer dürften im November zudem neue Folgen von The Mandalorian und Die Helden der Nation interessant sein. Die National Geographic-Serie über die Anfänge der US-amerikanischen Raumfahrt endet dabei am 20. November mit ihrem Staffelfinale.