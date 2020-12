Große Übersicht: Disney startet "tonnenweise" neue Star Wars-Projekte

In der Nacht auf heute hat Disney eine Content-Offensive angekündigt und dieser Begriff ist auch nicht übertrieben. Denn der Medienkonzern wird vor allem die Marken Star Wars sowie Marvel ausbauen und die An­zahl an neuen Projekten ist beeindruckend. Teil 1: Star Wars.

Andor

Obi-Wan Kenobi

Ahsoka und Rangers of the Republic

Lando

The Acolyte

Rogue Squadron und Taika Waititi-Projekt

Animierte Serien

Neue Serien und Filme im Überblick

Disney

Der Investor Day von Disney hat zwar einen trockenen Namen, doch der Mediengigant hat bei dieser mehrstündigen virtuellen Veranstaltung so viele neue Inhalte vorgestellt, dass Comic-Con und Co. vor Neid erblassen würden. Dabei reicht ein Artikel bei weitem nicht aus, um alle Neuankündigungen vorzustellen. Entsprechend widmen wir uns hier zunächst dem Star Wars-Universum, in einem späteren Beitrag folgt dann Marvel. Warnung: Spoiler sind fortan möglich und sogar wahrscheinlich.In Andor bekommt mit Diego Luna alias Cassian Andor einer der Charaktere aus den Star Wars-Filmen eine eigene Serie, wenngleich Andor "nur" in Rogue One einen Auftritt hatte. Das erste und durchaus düstere Star Wars-Spinoff gilt aber als überaus gelungen, ent­spre­chend kann man sich wohl auch auf Andor im Serienformat freuen.Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy be­schrieb Andor als "spannenden und ner­ven­auf­rei­ben­den Spionagethriller". Show­run­ner ist Tony Gilroy, der auch Co-Autor von Rogue One war. Auch erste Namen wurden genannt: Alan Tudyk wird als reprogrammierter Droide K-2SO zurückkehren, dazu kommen Genevieve O'Reilly als Senatorin und Rebellen-Mitgründerin Mon Mothma sowie Stellan Skarsgård, Kyle Soller, Denise Gough, Adria Arjona und Fiona Shaw. Andor wird zwölf Folgen haben und etwa fünf Jahre vor Rogue One spielen. Die Produktion hat vor drei Wochen begonnen, geplant ist Andor für 2022.Die Serie zum neben Luke und Anakin bekanntesten Jedi ist seit bereits längerem in Arbeit, zuletzt gab es dazu aber einige Fragezeichen. Doch laut Kennedy ist und bleibt die Serie mit Ewan McGregor in der Hauptrolle in Planung. Die Lucasfilm-Chefin verriet, dass Obi-Wan Ke­no­bi etwa zehn Jahre nach Episode 3: Die Rache der Sith spielen wird. Das bedeutet, dass die Serie mitten in die Herrschaft des Imperiums fallen wird. Die große Neuigkeit: Hayden Chris­tian­sen wird als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader zurückkehren.In The Mandalorian gab es vor kurzem eine von Fans lange erhofften und auch vielgefeierte Rückkehr von Ahsoka Tano. Dieser ist (bisher) leider nur kurz gewesen. Und das hat wohl einen Grund, denn der real von Rosario Dawson gespielte Fanliebling bekommt ein eigenes Mandalorian-Spinoff.Mehr als das: The Mandalorian bekommt einen weiteren Ableger namens Rangers of the Re­pub­lic. Dieser wird wie Ahsoka vom Erfolgsduo Jon Favreau und Dave Filoni produziert, Hand­lungs­de­tails sind hierzu aber noch keine bekannt. Wann die Serien starten werden ist nicht bekannt, zumindest eine ist aber für Ende 2021 vorgesehen.Lando Calrissian, Lieblingsgauner aller Star Wars-Fans bekommt eine eigene Serie, diese hat aber den Zusatz "limited", dürfte also als Mini-Serie mit einer "Staffel" laufen. Lando wird von Justin Simien ("Dear White People") entwickelt, Details zu Handlung und Besetzung sind noch nicht bekannt.Auch zu The Acolyte ist derzeit nur wenig bekannt. Entwickelt wird die Serie von Russian Doll-Schöpferin Leslye Headland und fokussiert sich auf eine weibliche Hauptfigur. Be­schrie­ben wird The Acolyte als "ein Mystery-Thriller, der die Zuschauer in eine Galaxie voller schat­ten­haf­ter Geheimnisse und aufkommender Mächte der dunklen Seite in den letzten Tagen der Hohen Republik entführt."Der Name Rogue Squadron ist Gamern natürlich ein Begriff und (nicht nur) diese können sich freu­en: Denn Rogue Squadron wird einer der nächs­ten Kinofilme sein. Hauptverantwortlich da­für ist Patty Jenkins, die mit Wonder Woman zuletzt große Erfolge feiern konnte. Jenkins zum für Ende 2023 geplanten Streifen: "Es war mein lebenslanger Traum als Filmemacherin, eines Tages einen großen Kampfpilotenfilm zu machen." Das hat einen speziellen Grund: Jenkins' Vater war selbst ein Kampfpilot.Dazu kommt noch ein Film von Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit): Dieser hat noch keinen Titel, soll aber laut Kennedy einen "frischen, unerwarteten und einzigartigen Ansatz" bieten.Natürlich gibt es auch noch animierte Serien, allen voran The Bad Batch über eine Gruppe an experimentellen Elite-Klonen, die erstmals The Clone Wars einen Auftritt hatten. A Droid Story wird schließlich einen neuen Droiden-Helden vorstellen, dieser wird von R2-D2 und C-3PO begleitet.