House of the Dragon: Datum und Infos zum Game of Thrones-Spinoff

Game of Throne ist die bisher erfolgreichste TV-Serie aller Zeiten, entsprechend groß ist die Spannung im Vorfeld des Ablegers House of the Dragon. Nun hat HBO verraten, wann das Prequel startet, nämlich am 21. August. Außerdem gibt es zahlreiche neue Bilder und Infos.

Start Ende August

HBO

Es ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man Game of Thrones als mehr als eine Serie beschreibt. Denn das Fantasy-Epos sorgte nicht nur acht Staffeln lang für Spannung und Drama, sondern war für den US-Sender ein gewaltiger Erfolg. Es war schnell klar, dass es gleich mehrere Fortsetzungen geben wird, diese kamen aber teilweise nicht ganz so schnell aus den Startblöcken wie erhofft.Am 21. August ist es nun aber endlich soweit, mit House of the Dragon zeigen HBO und HBO Max den ersten Ableger. Im deutschsprachigen Raum wird die Serie sicherlich auf Sky zu sehen sein. Ein konkretes Startdatum muss der Abo-Sender zwar erst bestätigen, man kann aber wohl davon ausgehen, dass die Serie bei uns parallel zur US-Veröffentlichung zu sehen sein wird.Das Datum hat HBO Max via Twitter enthüllt, dazu gibt es passenderweise das Bild eines Darcheneis, das kurz vor dem Schlüpfen ist. Parallel dazu wurden allerdings auch noch zahlreiche Bilder veröffentlicht, diese zeigen die wichtigsten Charaktere der Serie.Fans bekommen nun endlich auch die Beschreibungen der wichtigsten Protagonisten sowie Antagonisten. Diese tragen zumeist den Namen Targaryen, was natürlich keine große Überraschung ist, denn schließlich konzentriert sich das Prequel auf die Herrscherdynastie mit den weißen Haaren. Zentrale Rollen spielen König Viserys Targaryen (Paddy Considine), sein Bruder Prinz Daemon Targaryen (Matt Smith) und Prinzessin Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), die erstgeborene Tochter des Königs.Eine wichtige Rolle spielt auch das Haus Hightower, genauer gesagt Otto Hightower (Rhys Ifans) und seine Tochter Alicent Hightower (Olivia Cooke). Konkrete Handlungsdetails sind noch nicht bekannt, klar ist aber, dass House of the Dragon 200 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones spielt.