Qualcomm: Apple hat uns mit M1 nachgeahmt - wenn auch schneller

Qualcomm sieht in Apples Vorstoß zu ARM-basierten Desktops und Note­books eine Kopie der eigenen Strategie. Grundsätzlich rechnet man aber damit, dass damit ein Trend geschaffen wird, aus dem man auch selbst stark profitieren kann.

Der richtige Weg

"Die Leute sagen immer, Nachahmung sei die höchste Form der Anerkennung", sagte Qual­comm-Manager Alex Katouzian in einem Interview mit dem US-Magazin Anandtech . Und aus seiner Sicht seien die neuen Apple-Produkte auf Basis des M1-Chips quasi eine di­rek­te Kopie dessen, was Qualcomm in den vergangenen zwei bis drei Jahren immer wieder vor­her­ge­sagt hat.Laut Katouzian folge der Apple M1 im Grunde dem gleichen Konzept wie der Snapdragon 8CX - auch wenn derzeit noch ein großer Unterschied bei der Performance besteht. Hier hat Apple immerhin bereits zum Debüt einen Prozessor vorgestellt, der vielen Konkurrenzprodukten da­von­zieht. Der Qualcomm-Manager versicherte aber, dass kommende Snapdragon-Ge­ne­ra­tio­nen hier auch wesentlich mehr zu bieten haben werden.Am wichtigsten sei es ohnehin, dass man Road­maps konzeptioniere, die zu Geräten füh­ren, die auf dem Markt funktionieren und von Jahr zu Jahr besser werden. "Und das wird man bei unseren kommenden SoCs sehen", so Ka­tou­zian. Aktuell lasse sich in erster Linie fest­stel­len, dass Apple mit seinem Schritt die bis­he­ri­gen Ar­bei­ten Qualcomms bestätige. Und der Manager geht davon aus, dass der kommende Support von 64-Bit-Apps durch Microsoft den Markt noch einmal ordentlich voranbringen wird.Sowohl Qualcomm als auch Microsoft stünden voll und ganz hinter dem Einsatz von ARM-Chips in Notebooks und auch Desktop-Systemen. Und nun sei ein großer Player wie Apple mit seiner ungeheuren Wirtschaftskraft ebenfalls auf diesen Pfad eingeschwenkt. "Wir stehen nur bei 170 Milliarden Dollar (Marktkapitalisierung, d.R.). Es ist klar, dass es hilfreich ist, wenn ein 2-Billionen-Dollar-Unternehmen dann sagt: 'Ja, das ist der richtige Weg.'", so Katouzian.