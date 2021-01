3D Sonic Generation 2: Qualcomm zeigt neuen Fingerabdruck-Sensor

Qualcomm hat die zweite Generation seines Fingerabdruck-Scanners auf Ultraschall-Basis veröffentlicht. Der neue Sensor soll wesentlich schneller und genauer arbeiten. Die Technologie soll noch Anfang 2021 in den ers­ten Geräten zu finden sein. Dazu könnte das Galaxy S21 gehören.

Scanner womöglich im Galaxy S21 verbaut

Aus der Ankündigung von Qualcomm (via GSMArena ) geht hervor, dass die zweite Ge­ne­ra­tion des "3D Sonic" genannten Fingerabdruck-Sensors eine 77 Prozent größere Scan-Fläche mit sich bringt. Während der alte Sensor-Bereich 4 x 9 Millimeter groß ist, bietet die neue Version eine Fläche von 8 x 8 Millimetern. Außerdem werden im Vergleich zum Vorgänger-Modell 70 Prozent mehr biometrische Daten erfasst. Der neue Fingerabdruck-Scanner soll 50 Prozent schneller als die erste Generation arbeiten. Der Sensor ist jetzt 0,2 Millimeter dünn.Beim ersten Smartphone, das über die neue Generation des Fingerabdruck-Scanners ver­fügt, könnte es sich um das Samsung Galaxy S21 handeln. Die Smartphone-Reihe soll bereits in zwei Tagen das Licht der Welt erblicken. Auch vorherige Samsung-Modelle haben auf Fin­ger­ab­druck-Sensoren von Qualcomm gesetzt. Bis­her ist noch nicht bekannt, welche weiteren Hersteller den 3D Sonic-Sensor der zweiten Generation in ihren Geräten verbauen wollen.Obwohl Qualcomm die Ultraschall-Technologie als schnell und zuverlässig bewirbt, konnten die Konkurrenten in der Vergangenheit besser abschneiden. Die erste Generation des 3D Sonic-Sensors konnte nicht mit den Technologien von Huawei und OnePlus mithalten. Im Gegensatz zu Qualcomm haben die Hersteller auf op­ti­sche Lösungen gesetzt. Wie sich der neue Sensor in der Praxis schlägt, bleibt abzuwarten.