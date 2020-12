Dänemark: Microsoft verspricht großes Datenzentrum und 200.000 Jobs

Microsoft bereitet derzeit ein umfangreiches Engagement in Dänemark vor. Die Redmonder wollen dort ein großes Datenzentrum aufbauen, das binnen recht kurzer Zeit für die Entstehung von bis zu 200.000 neuen Arbeitsplätzen sorgen soll.

Azure-Fortbildungen in großem Stil

Wie das Unternehmen mitteilte, werde das neue Datenzentrum als eigene Region Dänemark in der Azure-Cloud geführt. Es soll die Möglichkeiten, die unsere Nachbarn hinsichtlich der Stromversorgung bietet, nutzen und komplett aus regenerativen Quellen gespeist werden. Über den genauen Standort der Anlage machte das Unternehmen bisher allerdings noch keine Angaben.Der Neubau ist Bestandteil einer weitergehenden Initiative, die Microsoft als #DigitalLeapDenmark bezeichnet. Dabei geht es darum, um die neuen Niederlassung herum auch die passenden Nutzungsmöglichkeiten entstehen zu lassen. Das bedeutet in erster Linie, dass der Konzern zahlreiche Aus- und Weiterbildungs-Möglichkeiten anbieten wird, die es der regionalen Wirtschaft auch ermöglicht, leicht zum Azure-Kunden zu werden.Gemeinsam mit den zuständigen Stellen in der dänischen Politik wurden daher Konzepte erarbeitet, zahlreiche Menschen diversen Altersgruppen und mit unterschiedlichsten Hintergründen mit Fortbildungsangeboten zu erreichen. Das soll dazu führen, dass beispielsweise Beschäftigte in dänischen Unternehmen in der Lage sein werden, für ihr Tätigkeitsgebiet Anwendungen auf Basis der Microsoft-Cloud zu entwickeln. Und durch die Ausbildung von Heranwachsenden und Arbeitslosen sollen auch neue Geschäftsmodelle und Startups entstehen.Dafür werden die Redmonder auch mit verschiedenen Partnern vor Ort zusammenarbeiten. Den Angaben zufolge verfügt man bereits über Kontakte zu rund 2000 Firmen in Dänemark - darunter auch zu großen Marken wie Arla, Carlsberg oder Maersk. Das Engagement soll letztlich zu Effekten führen, die zur Schaffung oder zum Erhalt von rund 200.000 Arbeitsplätzen in dem Land führen.