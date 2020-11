AC Valhalla: Patch 1.04 bietet auch Optimierungen für Xbox-Konsolen

Assassin's Creed Valhalla erhält ein neues Update. Neben einigen Ba­lan­ce- und Umgebungsänderungen lässt Ubisoft Spielern der neu­en Kon­so­len­ge­ne­ra­tion nun auch die Wahl zwischen optischer Qualität oder besserer Leis­tung.

Xbox Series S liefert nun auch 60 Bilder pro Sekunde

Keine Kamikaze-Krähen mehr in Asgard

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Alle Infos über Hardware, Spiele und Zubehör

Ubisoft

Mit Version 1.0.4. steht für Assassin's Creed Valhalla das neueste Update zum Download be­reit. Auf der PlayStation 5 (PS5) und der Xbox Series X/S lässt es den Spielern im Op­tions­me­nü die Wahl zwischen zwei verschiedenen Grafikmodi: "Performance" und "Qualität". Entscheidet man sich für die Performance-Variante, wird nach Möglichkeit eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde (englisch: Frames per second oder kurz FPS) gehalten. In besonders leistungsintensiven Spielmomenten kann hierbei allerdings die native Auflösung deutlich gesenkt werden. Im Gegensatz dazu wird im Qua­li­tät-Modus die native Auflösung nicht geändert - das Programm läuft dann aber auch nur bei konstanten 30 FPS.Interessant ist, dass sowohl auf der Xbox Series X als auch der PS5 jeweils "Performance" die bevorzugte Voreinstellung ist. Die Xbox Series S hingegen startet das Spiel zwar mit "Qua­li­tät", kann nun aber auf Wunsch ebenfalls 60 Bilder pro Sekunde liefern.Neben allgemeinen Verbesserungen in Sachen Stabilität und Performance bringt der Patch des Weiteren eine Reihe von Korrekturen und An­pas­sung­en am Gameplay mit: Geschraubt wurde beispielsweise an der Balance der Aus­rüst­ungs­qua­li­tät und den An­griffs­mo­di­fi­ka­tio­nen. Au­ßer­dem sollten im Gebiet "Asgard" nun glück­lich­er­wei­se keine Krähen mehr zufällig aus dem Him­mel stürzen. Auch alle Fischer und Hobby-Ang­ler können beruhigt aufatmen: In Norwegen er­schei­nen die Fische im Spiel fortan auch bei schlech­tem Wetter.Über die geringste Download-Größe des Updates dürfen sich Besitzer der PlayStation 5 freuen. Dem auf Sonys neuer Gaming-Maschine 2,5 Gigabyte großen Update stehen laut Ubisoft 5,4 Gigabyte auf der Xbox Series X/S und 4,3 Gigabyte auf dem PC gegenüber.